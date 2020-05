View this post on Instagram

⁣Bio je neki kamion pored kipa bana i nikako da uhvatimo ovaj najljepši kadar. ⠀ ⠀ Kako ono kažu ‘ne pleše lijep nego uporan’ - nakon tjedan dana uhvatili smo ga i zaplesali. ⠀ ⠀ Cha cha cha, pred policijom, gradskom čistoćom i jednim slučajnim prolaznikom u pola 2 ujutro. ⠀ ⠀ Antea valjda brije da ak ima moju robu će plesat kao ja, a zapravo izgleda ko hiphoperica iz geta. ⠀ ⠀ Zagrebe, nadam se da će ti ulice uskoro opet biti nagužvane i krcate! ♥️ . . . #chacha #chachacha #zagreb #dancers #dancinginthestreet #dancersofig #croatiafulloflife #chacharealsmooth #latindancing #ballroomdancing #dancecouple #dancinginthenight