Šarmantni plesač i voditelj Marko Mrkić ne zna za dosadu, pratitelje nasmijava vicevima i crticama iz života u izolaciji

Sanjao sam. Sanjao sam da će jednoga dana svi u Zagrebu plesati s osmijehom na licu. Sanjao sam da će ljudi koji plešu latin, bez problema i bez tenzija popiti šalicu čaja s plesačima standardnih plesova. Sanjao sam da svi plesači kizombe ne idu na tečaj isključivo da bi izdrpali svoju partnericu i eventualno utrpali. Sanjao sam da će ljudi manje skakati u cha-cha-cha, imati bolji prijenos težine u valceru, oštriju glavu u tangu i muževne ruke u sambi. Sanjao sam da će muškarci biti afa vitezovi u paso dobleu, dok žene femme fatalne u rumbi. Sanjao sam da će jednoga dana frajeri sami inicirati odlazak na plesni tečaj, bez da ih se ucjenjuje zaključavanjem gaćica. Sanjao sam dan kada Petar Grašo neće biti jedini izbor za prvi ples. Sanjao sam da će jednoga dana plesne škole u Zagrebu biti kreativne, mladenačke, pune znanja i iskustva. Sanjao sam da će jednoga dana svi u Zagrebu plesati s osmijehom na licu. To postaje stvarnost! Korone i potresi su stisnuli ružnu stop igru. Strpimo se još malo, i svi se vraćamo natrag u dvorane! Ljubim ❤️💛