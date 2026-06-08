Pink zablistala na dodjeli Tonyja uz podršku cijele obitelji

Pink je na crvenom tepihu 79. dodjele nagrada Tony zablistala u društvu najbližih članova obitelji, a večer je obilježila i njezina premijera u ulozi voditeljice jednog od najvažnijih događaja američke kazališne scene

Slavna glazbenica, koja se posljednjih godina uspješno okušala i u televizijskim projektima, vodila je ovogodišnju dodjelu nagrada Tony održanu u njujorškom Radio City Music Hallu. Na crvenom tepihu pridružili su joj se suprug Carey Hart, njihovo dvoje djece Willow i Jameson te njezina majka Judith Moore.

Obiteljska podrška na velikoj večeri Za ovu posebnu priliku Pink je odabrala upečatljivu crnu haljinu optočenu šljokicama, a modni detalj večeri bio je raskošni plašt od perja koji se vukao iza nje. Suprug Carey Hart pojavio se u klasičnom crnom odijelu, dok je njihov devetogodišnji sin Jameson uskladio izdanje s ocem.

Posebnu pozornost privukla je 15-godišnja Willow, koja je zablistala u prozirnoj srebrnoj haljini sa svjetlucavim detaljima i dugim rukavicama, dok je majka pop zvijezde odabrala elegantno krojeno odijelo. Kći ju inspirirala za prihvaćanje uloge Pink je ranije otkrila da je upravo želja njezine kćeri da se ozbiljnije posveti glazbenom kazalištu bila jedan od razloga zbog kojih je prihvatila voditeljsku ulogu na ovogodišnjim Tonyjima.

Obitelj se nedavno preselila u New York kako bi Willow mogla pohađati kazališne programe i biti bliže broadwayskoj sceni. Pjevačica je u više navrata isticala koliko joj znači podržati kćerine umjetničke ambicije. Tonyji u stilu Pink Iako je poznata po akrobacijama i spektakularnim nastupima tijekom koncertnih turneja, Pink je prije same dodjele najavila da će i tijekom Tonyja biti elemenata po kojima je publika prepoznaje.