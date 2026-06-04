ANNA FARIS

Modno usklađeni na crvenom tepihu: Zvijezda 'Mrak filma' pozirala sa sinom

I. B.

04.06.2026 u 21:29

Anna Faris i Jack Pratt
Anna Faris i Jack Pratt Izvor: Profimedia / Autor: Dave Starbuck / INSTAR Images / Profimedia
Bionic
Reading

Anna Faris zablistala je na premijeri filma 'Scary Movie 6' u Los Angelesu, a posebnu pozornost privukao je rijedak javni nastup njezina 13-godišnjeg sina Jacka Pratta. Majka i sin zajedno su prošetali crvenim tepihom u usklađenim crnim izdanjima

Premijera novog nastavka popularne horor-komedije pretvorila se u pravo obiteljsko okupljanje. Glumici Anni Faris pridružili su se suprug Michael Barrett, sin Jack te Barrettova djeca Dashiell i Margot, a svi su se držali istog modnog pravila – elegantne crne kombinacije.

vezane vijesti

Rijedak izlazak sa sinom

Zvijezda filma 'The House Bunny' na premijeri je plijenila poglede u upečatljivoj crnoj haljini ukrašenoj reflektirajućim šljokicama. Uski kroj s velikim bočnim izrezima i halter izrezom dodatno je naglasio njezin izgled, dok su visoke platforme i crne sunčane naočale zaokružile modnu kombinaciju.

Posebnu pozornost privukao je njezin sin Jack Pratt, koji se rijetko pojavljuje u javnosti. Trinaestogodišnjak je za ovu priliku odabrao bijelu košulju i klasično crno odijelo te je uz majku pozirao fotografima na crvenom tepihu.

Anna Faris i Jack Pratt
  • Anna Faris i Jack Pratt
  • Anna Faris i Jack Pratt
  • Anna Faris i Jack Pratt
Anna Faris i Jack Pratt Izvor: Profimedia / Autor: Dave Starbuck / INSTAR Images / Profimedia

Obitelj u usklađenim kombinacijama

Faris je pozirala i sa suprugom Michaelom Barrettom te njegovom djecom Dashiellom i Margot. Cijela obitelj držala se monokromatskog modnog izričaja, pa su i oni odabrali elegantne crne kombinacije.

Glumica je kosu podignula u punđu inspiriranu stilom Pamele Anderson, dok je make-up uključivao naglašene tamne oči i ruž u nježnoj boji breskve.

Nakon razvoda izgradili nove obitelji

Anna Faris dobila je sina Jacka u kolovozu 2012. godine tijekom braka s glumcem Chrisom Prattom. Par je bio u braku od 2009. do 2018., a razdvajanje su objavili 2017. godine.

Faris se 2021. udala za snimatelja Michaela Barretta. Chris Pratt u međuvremenu je 2019. godine oženio Katherine Schwarzenegger, s kojom ima troje djece.

Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt
  • Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt
  • Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt
  • Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt
  • Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt
  • Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt
    +2
Katherine Schwarzenegger i Chris Pratt Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
THE TRIO

THE TRIO

Redatelj hit serije za tportal otkrio pozadinu priče: 'Ovaj ljubavni trokut ima svoju tajnu'
IGOR TUDOR

IGOR TUDOR

Jedan od najuspješnijih hrvatskih trenera snimljen u Splitu sa suprugom
SASVIM ISKRENA

SASVIM ISKRENA

Jedna reakcija presudila je kraju braka: Sharon Stone otkrila bolan detalj

najpopularnije

Još vijesti