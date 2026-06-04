Modno usklađeni na crvenom tepihu: Zvijezda 'Mrak filma' pozirala sa sinom

Anna Faris zablistala je na premijeri filma 'Scary Movie 6' u Los Angelesu, a posebnu pozornost privukao je rijedak javni nastup njezina 13-godišnjeg sina Jacka Pratta. Majka i sin zajedno su prošetali crvenim tepihom u usklađenim crnim izdanjima

Premijera novog nastavka popularne horor-komedije pretvorila se u pravo obiteljsko okupljanje. Glumici Anni Faris pridružili su se suprug Michael Barrett, sin Jack te Barrettova djeca Dashiell i Margot, a svi su se držali istog modnog pravila – elegantne crne kombinacije.

Rijedak izlazak sa sinom Zvijezda filma 'The House Bunny' na premijeri je plijenila poglede u upečatljivoj crnoj haljini ukrašenoj reflektirajućim šljokicama. Uski kroj s velikim bočnim izrezima i halter izrezom dodatno je naglasio njezin izgled, dok su visoke platforme i crne sunčane naočale zaokružile modnu kombinaciju. Posebnu pozornost privukao je njezin sin Jack Pratt, koji se rijetko pojavljuje u javnosti. Trinaestogodišnjak je za ovu priliku odabrao bijelu košulju i klasično crno odijelo te je uz majku pozirao fotografima na crvenom tepihu.

Anna Faris i Jack Pratt Izvor: Profimedia / Autor: Dave Starbuck / INSTAR Images / Profimedia



Anna Faris i Jack Pratt Izvor: Profimedia / Autor: Dave Starbuck / INSTAR Images / Profimedia

Obitelj u usklađenim kombinacijama Faris je pozirala i sa suprugom Michaelom Barrettom te njegovom djecom Dashiellom i Margot. Cijela obitelj držala se monokromatskog modnog izričaja, pa su i oni odabrali elegantne crne kombinacije. Glumica je kosu podignula u punđu inspiriranu stilom Pamele Anderson, dok je make-up uključivao naglašene tamne oči i ruž u nježnoj boji breskve.

Nakon razvoda izgradili nove obitelji Anna Faris dobila je sina Jacka u kolovozu 2012. godine tijekom braka s glumcem Chrisom Prattom. Par je bio u braku od 2009. do 2018., a razdvajanje su objavili 2017. godine. Faris se 2021. udala za snimatelja Michaela Barretta. Chris Pratt u međuvremenu je 2019. godine oženio Katherine Schwarzenegger, s kojom ima troje djece.