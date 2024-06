Petar Grašo otkrio spol druge bebe koju on i Hana čekaju ovog ljeta

Naime, Petar Grašo je za IN Magazin otkrio da im ovog ljeta stiže dječak. A otkrio je i kako se osjeća njegova trudna supruga Hana. 'Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok!,' rekao je.