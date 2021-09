Pamela Ramljak otkrila detalje svoje borbe protiv koronavirusa: Napokon nemam temperaturu. 12 dana covida, svi su dobili'

Pjevačica i bivša članica sastava Femminem, Pamela Ramljak, posljednjih 12 dana provodi kod kuće opravljajući se od zaraze koronavirusom, a kako su ona i njezina obitelj podnijeli bolest otkrila je na svom Instagram profilu

Pamelina objava brzo je privukla veliki broj obožavatelja i prijatelja, a mnoge je zanimalo kako se s koronavirusom nosio i njezin sin Antun. 'Dobro. Djeca to super podnose. Malo temperatura i šmrkav nos,' napisala je Pamela u komentaru, a mnogi su joj poslali poruke podrške poput 'samo hrabro' i 'čuvajte se i mazite'.

Pamela je u ožujku ove godine otvorila dušu na Instagramu te objavila poduži post u kojem je priznala kako joj je sve teže nositi se s epidemijom i svime što ona nosi. Ne znam kako se vi osjećate ali ja ponekad želim samo vrištati.. Do kad ova neizvjesnost, 'nenormalno novo' i strah od druženja, grljenja od ljudskosti? Prošlo je više od godinu dana, a mi kao da smo na početku. Izgledan je novi lock down, I najradije bi otišla malo do psihića, ali i njemu je pun k. covida,' napisala je Pamela.