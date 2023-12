Ovo su pjesme koje je Barack Obama najviše slušao u 2023. godini

Obamina godišnja lista omiljenih pjesama dolazi nakon što je ranije ovog tjedna s javnosti podijelio liste omiljenih knjiga i filmova. Godine 2023. imao je točno 28 omiljenih pjesama , među kojima su se pronašle 'TQG' Karol G i Shakire, 'I Remember Everything' Zacha Bryana feat. Kacey Musgraves, 'Sprinter' Davea i Central Ceeja i 'America Has a Problem' Beyoncé i Kendricka Lamara.

Na svoj popis uključio je i singl 'Cobra' reperice Megan Thee Stallion, Tylinu 'Water', Mitskijevu 'My Love Mine All Mine' i 'On My Mama' Victorie Monét . 'Ovo su neke od mojih najdražih pjesama ove godine', napisao je na društvenim mrežama dodavši: 'Javite mi ako postoje izvođači ili pjesme koje bih trebao provjeriti'.