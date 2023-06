Ovo su mlade glumačke zvijezde nove domaće serije 'San snova'

View this post on Instagram

'Veselim se što imam toliko televizijskog prostora i vjerujem da će to biti najbolje moguće. Presretna sam što smo na setu cijele dane, što sam izložena nekoj drugoj vrsti koncentracije. Rad na liku se razlikuje od onoga u kazalištu. U kazalištu se on formira mjesecima i to je nešto što će se upakirati u sat, dva na sceni. Lik koji radite za seriju možete unaprijed pripremiti ako čitate scenarij. Scene koje igrate iz dana u dan nisu povezane, po meni je važno odigrati odlično svaki događaj i zaista ga proživjeti kako bi to publici servirali što vjerodostojnije. Na setu nam je odlična i ta socijalna praksa, da budemo dobri i strpljivi prema svima. Na ovom setu je oformljena ekipa koja jako lijepo žonglira, imamo strpljenja jedni za druge. Set je jedna velika mašina', istaknula je glumica koja se na setu posebno veseli ponovnom radu sa svojim kolegom s fakulteta, Markom Braićem.