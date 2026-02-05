Ovo je bio samo uvod u pravi pakao: Hit serija se vratila nakon desetljeća i servirala najbrutalniji kraj

Upozorenje: tekst sadrži spoilere za finale druge sezone serije 'The Night Manager'

Nakon desetljeća pauze, 'The Night Manager' vratio se s još mračnijom pričom, a finale druge sezone donijelo je niz preokreta i odluka koje jasno sugeriraju da serija ide prema završnom obračunu.

U razgovoru za The Hollywood Reporter scenarist David Farr objasnio je ključne trenutke završnice, uključujući šokantne smrti i način na koji finale postavlja temelje za treću sezonu, zamišljenu kao završno poglavlje trilogije. Povratak u velikom stilu: od Londona do Kolumbije Farr je otkrio da je seriju od početka druge sezone gradio s idejom trilogije: nakon prve sezone i povratka u priču, želio je još dvije sezone kako bi zaključio igru mačke i miša između Jonathana Pinea (Tom Hiddleston) i Richarda Ropera (Hugh Laurie). Druga sezona velikim se dijelom seli u Kolumbiju. Pine, koji godinama živi pod novim identitetom i radi u MI6, kreće u neodobrenu istragu nakon što se pojavi trag koji ga vraća u Roperov svijet. Paralelno se otvara nova mreža krijumčarenja i trgovine oružjem, a Pine shvaća da je u središtu operacije kolumbijski biznismen Teddy Dos Santos (Diego Calva).

Izvor: Društvene mreže

Najveći twist: Roper je živ Jedan od ključnih trenutaka sezone je otkriće da Roper nije mrtav, unatoč ranijim informacijama. Farr kaže da je odluku da ga vrati donio vrlo rano te da je rasprava bila samo oko toga kada ga otkriti gledateljima. Serija se odlučila za 'tradicionalno' rješenje - preokret dolazi na polovici sezone. Dodatni šok stiže s informacijom da je Teddy Roperov biološki sin, kojeg Roper godinama 'gradi' kao nasljednika - no pritom zadržava lojalnost prema drugom sinu, Dannyju (Noah Jupe), koji bi u trećoj sezoni trebao imati važniju ulogu. Finale s visokim ulozima i osobnom cijenom U finalu Teddy i Pine pokušavaju udružiti snage kako bi srušili Roperovu operaciju: plan je preusmjeriti ključnu pošiljku oružja prema lokaciji gdje će je dočekati vlasti. No Roper, uz pomoć kompromitirane osobe unutar MI6, uspijeva nadigrati sve i osigurati da prava pošiljka završi kod militanata.

Cijena je brutalna. Roper u završnom činu ubija Teddyja, a Pine to promatra nemoćan, svezan kako bi održao privid da između njega i Teddyja nije bilo dogovora. Nakon obračuna Pine uspije pobjeći, ali završava iscrpljen i slomljen, dok se sugerira i smrt ključnog lika Angele Burr (Olivia Colman), čije tijelo u posljednjim minutama pronalazi njezina kći. Farr je u intervjuu istaknuo da je odluka o Burrinoj sudbini bila jedna od najtežih, donesena nakon puno razgovora i promišljanja, ali i da će njezina 'ostavština' imati važnu ulogu u trećoj sezoni, iako Pine na kraju druge sezone još ne zna što se dogodilo.

Donosimo popis najboljih serija 2025. godine Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr