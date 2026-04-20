'Ovo ću pamtiti': Nataša Janjić rasplakala se nakon predstave u rodnom Splitu

Naša glumica, Nataša Janjić Medančić ovih je tjedana u punom kazališnom zamahu. Monodrama 'Prima Facie', svjetski hit Broadwaya i West Enda, u njezinoj izvedbi puni dvorane i osvaja publiku, no nijedna izvedba nije bila toliko emotivna kao ona u rodnom Splitu, gdje su je višeminutne ovacije na kraju predstave doslovno slomile i rasplakale na sceni
Nastupiti pred publikom iz vlastitog grada nikada nije jednostavno. svaki pogled iz gledališta kao da nosi dio prošlosti, uspomena i očekivanja. U takvoj atmosferi svaki aplauz zvuči glasnije, svaka tišina traje dulje, a trema je posebna, intimna. Upravo je to doživjela i Nataša Janjić Medančić, koja se s monodramom 'Prima Facie' vratila na 'svoj' teren i pred splitskom publikom prošla kroz jedno od najemotivnijih kazališnih iskustava u karijeri.
Ganuta prijemom publike
'Splitska izvedba je bila sve ono što se i može očekivati od splitske publike, ali i više od toga. Nikad nije svejedno izaći pred publiku, ali pred svoju, splitsku, to je uvijek poseban osjećaj. Hvala vam na reakcijama, na potvrdi zašto je ovaj posao vrijedan svakog truda. Ovu izvedbu ću pamtiti i već se sad radujem novom susretu sa Splitom i publikom Teatra uz more', izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.
'Prima Facie' prati uspješnu kaznenu odvjetnicu koja se, nakon osobne traume, prvi put ozbiljno suočava s manjkavostima pravnog sustava u koji je dotad bezrezervno vjerovala. Upravo spoj potresne, aktualne teme i iznimno zahtjevne, ali dojmljive glumačke interpretacije razlog je što publika dvoranu ispunjava do posljednjeg mjesta i nagrađuje predstavu dugotrajnim ovacijama.
Janjić Medančić u Splitu je rasprodala i drugu izvedbu, a treći termin 27. travnja već je u prodaji.
Glumica je ranije za tportal otkrila je li imala nekakav ritual ili poseban način pripreme za ovu ulogu, s obzirom na to koliko je psihički i emocionalno zahtjevna.
'Iskreno, to je isključivo brutalan tehnički rad. Memoriranje. Beskrajno ponavljanje. Taj tekst mora sjediti u tijelu kao partitura, jer jedna izgubljena replika i teško nastaviš. Zatim pokušavam pronaći neki unutarnji fokus prije izlaska na scenu. Ostalo je prepuštanje i vjera da će me priča nositi i iznenađivati kao i publiku koja je prvi put čuje', rekla nam je tada.