Kraljevska obitelj zadala novi udarac princu Harryju: Novi potez pokazao koliko su ga izolirali

Iako su zajedno odrasli, dijelili teške obiteljske trenutke i bili gosti na prvim vjenčanjima, princ Harry nije dobio pozivnicu za drugo vjenčanje svog bratića Petera Phillipsa. Izostanak vojvode od Sussexa sa slavlja još je jedan jasan pokazatelj dubokog razdora unutar britanske kraljevske obitelji
Najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete, Peter Phillips, ovog je vikenda po drugi put stao pred oltar oženivši Harriet Sperling. Iako su ceremoniji u crkvi All Saints prisustvovali kralj Charles, kraljica Camilla te princ William, prinčev mlađi brat nije se našao na popisu od oko 150 uzvanika, a ova situacija najbolje oslikava cijenu koju je Harry platio napuštanjem Velike Britanije.
Od nerazdvojnih bratića do prekida kontakta
Harry i Peter godinama su njegovali iznimno blizak odnos. Zajedno su provodili blagdane u Sandringhamu, a kada je 1997. godine u prometnoj nesreći poginula princeza Diana, upravo su Peter i njegova sestra Zara stigli u Balmoral kako bi utješili Harryja i Williama. Peter je uz Harryja stajao i pet dana kasnije, dok su pred vratima imanja pregledavali cvijeće koje je narod ostavljao za pokojnu princezu.
S obzirom na tu povijest, Harry je, unatoč odluci da sa suprugom Meghan Markle preseli u Kaliforniju, mogao očekivati pozivnicu za drugo vjenčanje svog bratića. Harry je bio na Peterovom prvom vjenčanju s Autumn Kelly 2008. godine, a Peter je deset godina kasnije prisustvovao Harryjevom vjenčanju s Meghan. No, situacija se u međuvremenu drastično promijenila.
Prijatelj mladoženje za magazin Hello potvrdio je da Peter i Harry nisu razgovarali godinama. 'Jednostavno su izgubili kontakt. Zato nije ni pozvan', objasnio je izvor.
Odabir između dva brata
Drugi, možda i važniji razlog izostanka leži u potpuno narušenom odnosu između Harryja i njegova starijeg brata Williama. Prinčevi više uopće ne razgovaraju, a Harry je i sam u razgovoru za BBC 2025. godine priznao da mu 'neki članovi obitelji nikada neće oprostiti pisanje knjige'.
Memoari 'Spare' otkrili su brojne intimne i neugodne detalje iz njihova odrastanja, uključujući navodni fizički obračun iz 2019. u kojem je William navodno gurnuo Harryja na posudu za psa. Iako se na malom crkvenom vjenčanju nije očekivao sličan incident, prisutnost oba brata u crkvi od tek 150 mjesta stvorila bi neizbježnu napetost i odvratila pozornost s mladenaca. Mladoženja je stoga očito bio prisiljen birati između braće, a odabravši budućeg kralja, Harryju je zadao još jedan osoban udarac.