Kraljevska obitelj zadala novi udarac princu Harryju: Novi potez pokazao koliko su ga izolirali

Iako su zajedno odrasli, dijelili teške obiteljske trenutke i bili gosti na prvim vjenčanjima, princ Harry nije dobio pozivnicu za drugo vjenčanje svog bratića Petera Phillipsa. Izostanak vojvode od Sussexa sa slavlja još je jedan jasan pokazatelj dubokog razdora unutar britanske kraljevske obitelji

Najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete, Peter Phillips, ovog je vikenda po drugi put stao pred oltar oženivši Harriet Sperling. Iako su ceremoniji u crkvi All Saints prisustvovali kralj Charles, kraljica Camilla te princ William, prinčev mlađi brat nije se našao na popisu od oko 150 uzvanika, a ova situacija najbolje oslikava cijenu koju je Harry platio napuštanjem Velike Britanije.

Od nerazdvojnih bratića do prekida kontakta Harry i Peter godinama su njegovali iznimno blizak odnos. Zajedno su provodili blagdane u Sandringhamu, a kada je 1997. godine u prometnoj nesreći poginula princeza Diana, upravo su Peter i njegova sestra Zara stigli u Balmoral kako bi utješili Harryja i Williama. Peter je uz Harryja stajao i pet dana kasnije, dok su pred vratima imanja pregledavali cvijeće koje je narod ostavljao za pokojnu princezu. S obzirom na tu povijest, Harry je, unatoč odluci da sa suprugom Meghan Markle preseli u Kaliforniju, mogao očekivati pozivnicu za drugo vjenčanje svog bratića. Harry je bio na Peterovom prvom vjenčanju s Autumn Kelly 2008. godine, a Peter je deset godina kasnije prisustvovao Harryjevom vjenčanju s Meghan. No, situacija se u međuvremenu drastično promijenila.

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia







+2 Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia