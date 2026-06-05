NA PREMIJERI FILMA

Nova ljubav Colina Firtha privukla sve poglede na crvenom tepihu

I. B.

05.06.2026 u 15:56

Colin Firth i Eleonora Perboni
Colin Firth i Eleonora Perboni Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Reading

Colin Firth pojavio se na crvenom tepihu u Londonu u društvu partnerice Eleonore Perboni, s kojom je navodno u vezi već dvije godine. Par je privukao veliku pozornost na premijeri novog filma Stevena Spielberga

Slavni britanski glumac rijetko dijeli detalje privatnog života, a još se rjeđe pojavljuje na javnim događanjima s partnericom. Upravo zato njihov zajednički dolazak na britansku premijeru filma 'Disclosure Day' nije prošao nezapaženo.

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Zaljubljeni na premijeri Spielbergova filma

Firth (65) i Eleonora Perboni zajedno su prošetali crvenim tepihom ispred londonskog kina Cineworld Leicester Square. Glumac je za tu prigodu odabrao klasično crno odijelo, dok je njegova partnerica zablistala u elegantnom crnom kompletu sastavljenom od sakoa i hlača, koji je upotpunila jednostavnom torbicom.

Prema navodima britanskih medija, par je u vezi već dvije godine, no svoju su romansu prvi put javno potvrdili tek prošlog listopada na projekciji filma 'Hamnet'. O Eleonori Perboni i dalje se zna vrlo malo jer uspješno izbjegava medijsku pozornost.

Colin Firth i Eleonora Perboni
Colin Firth i Eleonora Perboni Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Novi film okuplja zvjezdanu glumačku postavu

Film 'Disclosure Day', koji režira Steven Spielberg, već je privukao pozornost filmskih kritičara, a neki ga nazivaju njegovim najboljim ostvarenjem u posljednjih dvadeset godina.

Disclosure Day | Official Trailer Izvor: Društvene mreže

Uz Firtha, u filmu glume Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo i Eve Hewson. Radnja prati meteorologinju iz Kansas Cityja i zviždača iz područja kibernetičke sigurnosti čiji se životi isprepliću tijekom velike krize povezane s izvanzemaljskim fenomenom.

S bivšom suprugom ostao u bliskim odnosima

Zvijezda filma 'Kraljev govor' razvela se od supruge Livije Giuggioli 2019. godine nakon 22 godine braka. Tijekom zajedničkog života dobili su sinove Mattea i Lucu, a Firth ima i starijeg sina iz veze s glumicom Meg Tilly.

Nakon razvoda bivši supružnici naglasili su da će ostati povezani zbog obitelji, a čini se da su to doista i ostvarili. Livija danas živi u Italiji, gdje vodi održivo poljoprivredno gospodarstvo, dok Firth i dalje održava bliske odnose s bivšom suprugom i njezinim partnerom.

'Uvijek smo zajedno. Colin i ja imamo divan odnos i mnogo smo radili na tome da očuvamo obitelj na okupu. Ja imam partnera, on ima partnericu i svi se često družimo. To je jedna proširena, pomalo luda obitelj', izjavila je Livija u jednom od ranijih intervjua.

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