Ovaj književni klasik ima ključnu ulogu u posljednoj sezoni 'Stranger Thingsa'

Književni klasik 'A Wrinkle in Time' ima ključnu ulogu u petoj i posljednjoj sezoni 'Stranger Thingsa', jer se središnji negativac i njegov plan uspoređuju s likovima i zapletom romana Madeleine L'Engle iz 1962. godine

Braća Matt i Ross Duffer, koji su zajedno stvorili Netflixovu seriju, ispričali su Peopleu zašto su se odlučili za 'A Wrinkle in Time' umjesto za drugu opciju i kako ta klasična knjiga postavlja pozornicu za dramatičan završetak serije. Prvi i drugi dio pete sezone 'Stranger Thingsa' dostupni su na Netflixu, dok finalna epizoda stiže na Staru godinu.

Književni klasik u glavnom fokusu 'A Wrinkle in Time' igra veliku ulogu u petoj sezoni 'Stranger Thingsa', ali su stvaratelji gotovo otišli u potpuno drugom smjeru. Madeleine L'Engleina klasik iz 1962. knjiga je koju mala Holly Wheeler (Nell Fisher) i njeni prijatelji čitaju u školi kad ona i ostali počnu vidjeti svog osobnog gospodina Whatsita (Jamie Campbell Bower). On im govori da dolaze čudovišta po njih i njihove obitelji, baš kao Meg u knjizi, ali da imaju moć spasiti sve. U drugom dijelu gospodin Whatsit ide korak dalje, uspoređujući navodnu prijetnju Holly i njezinim prijateljima sa zlim 'crnilom' iz knjige. ​

Kreatori serije, braća Ross i Matt Duffer, oba stara 41 godinu, odabrali su L'Engleinu knjigu jer, kako objašnjava Matt, 'bila je dio našeg djetinjstva i nešto što smo čitali kad smo bili otprilike Hollyne dobi, i ostavila je utisak na nas'. 'Jedan razlog zašto smo je odabrali jest što smo vjerovali da će je ona čitati u školi. A drugo, mislili smo da ima stvarno lijepih paralela s pričom koju smo planirali za Holly.' Ali Ross Duffer otkriva da je s bratom gotovo otišao s potpuno drugom knjigom. 'Originalno smo ciljali na 'The Polar Express' u ranim scenarijima', kazao je Ross Peopleu, misleći na dječju slikovnicu iz 1985. koja je adaptirana u film iz 2004. s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi. 'I on je trebao biti konduktor, ne gospodin Whatsit, ali onda smo shvatili da je knjiga malo premlada.' Također su mislili da 'gospodin Whatsit zvuči više kul i jezivije', kaže Matt. Da su se držali 'The Polar Express' priče, Bower, 37 godina, koji glumi gospodina Whatsita, kao i Vecnu, Henryja Creela i Jednog, nosio bi kapu konduktora i pokupio Holly 'na vlaku', objašnjava Matt, da je odvede na Sjeverni pol. Početna ideja 'mogla je upaliti', kaže Ross.

Holly – i njezinih 11 prijatelja, koji su odvedeni u Upside Down u prvom dijelu prolazi kroz pakao tijekom pete sezone, a braća se šale: 'Kao što znate ako ste gledali seriju, volimo stavljati djecu u opasnost'. Bili su 'stvarno opsjednuti hororom i čudovištima' tijekom svog djetinjstva, nastavlja Matt, što im također daje inspiraciju. 'Voljeli smo plašiti se, voljeli smo miniseriju IT, jer smo bili iste dobi kao ta djeca, a ta djeca su bila terorizirana od interdimenzionalnog bića, Pennywisea. Ne znam, mislim da je to jedan razlog zašto nam se sviđa to raditi. Ili smo samo malo izopačeni, nisam siguran.'

Bower kaže da je bio 'prestravljen' glumiti gospodina Whatsita ove sezone. 'Bilo je stvarno zabavno iskustvo, ali također jedno od kojeg sam se prilično bojao, jer nisam nužno vidio Whatsita u Henryju', kaže Peopleu. 'Nisu stvarno isti, pa je definitivno bilo kao da gradim nešto novo.' Rad s mladim glumcima ove sezone dodao je pritiska. 'Djeca proziru kroz gluposti. Znaju. Samo znaju kad si iskren s njima. To je stvarno strašno sjediti tamo pred nekim tko je poput: 'Lažeš li mi?' ​ Prvi i drugi dio pete sezone 'Stranger Thingsa' dostupni su na Netflixu, dok finalna epizoda izlazi na Staru godinu i trajat će preko 2 sata. ​