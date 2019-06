Otkrivena dobro čuvana tajna: Evo što je John F. Kennedy Jr. radio kako bi izbjegao paparazze

Na meti paparazza bio je doslovce od svog rođenja, i oni su ga pratili u stopu sve do tragične pogibije. Iako je, donekle, John F. Kennedy Jr. naviknuo na tu medijsku pozornost, to ne znači da mu cijela situacija nije išla na živce, no i tome je uspio doskočiti

Sin nekadašnjeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja i njegove supruge Jackie, John F. Kennedy Jr. doslovce je od rođenja, upravo zbog obitelji, bio zanimljiv medijima. Odrastajući pod svjetlima reflektora, Kennedyjev nasljednik bio je naviknut na stalnu pratnju paparazza, no to ne znači da mu je ta pažnja i odgovarala. O svemu se čak znao i šaliti sa svojim prijateljima, govoreći da mu je žao što nije malo manje fotogeničan, a paparazzi su mu doslovce počeli ići na živce kada se oženio s Carolyn Bessette.

Lijepa plavuša nije krila koliko joj smeta to konstantno praćenje i zadiranje u njihovu privatnost. 'Dobrodošla u cirkus. Samo ignoriraj te klaune i bit će dobro', rekao joj je odmah na početku njihove veze. Tek sada, godinama nakon njihove stravične pogibije, u najnovijoj biografiji autora J. Randyja Taraborrellija, 'The Kennedy Heirs', otkriveno je kako je John F. Kennedy Jr. imao svoj način za izbjegavanje paparazze. Kako je otkrio Lenny Holtzman, dugogodišnji obiteljski frizer, upravo je njega John često zvao kako bi mu pomogao pobjeći od paparazza.

'Nazvao bi me s aerodroma i rekao: 'Lenny, treba mi bicikl i moja maska.' Morao bi doći na dogovoreno mjesto s njegovim biciklom, perikom i haljinom, ušao bi u ženski wc i presvukao se, a onda bi se na biciklu provezao odmah ispred paparazza. Ne bi ga nikada prepoznali, jednostavno nije bio atraktivan kao žena. Toliko sam se znao smijati tome da bi se popiškio u hlače od smijeha', otkrio je Holtzman. Do ljeta 1995. više se nije niti skrivao, ali je, kako stoji u biografiji, postao poprilično bezobrazan prema njima, a sve kako bi obranio svoju suprugu. Znao je vikati na njih da se maknu, sklone i ostave ih na miru. A onda je stigla veljača 1996. i njihova ružna, javna svađa, ispred restorana u Tribeci, koju su paparazzi popratili.