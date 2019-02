I 20 godina nakon prerane smrti njezinom stilu svi se dive: Carolyn Bessette-Kennedy vječna je modna inspiracija, a kopira je i Meghan Markle

Bila je jedna od modnih ikona 90-ih, a njezina stil i danas mnogi kopiraju, uključujući najguglaniju osobu na svijetu i modnu ikonu današnjice Meghan Markle. Carolyn Bessette Kennedy i danas, 20 godina nakon njezine tragične pogibije u avionskoj nesreći

'Ne osjećam se ugodno u nečem ukrašenom. Volim jednostavan, pročišćen look. Volim čizme, traperice, sakoe kao i jako klasične boje – crnu, modru sivu i bijelu. Ako želim dodati malo nečeg upečatljivijeg onda ću to postići različitim teksturama materijala ', jedna je do rijetkih izjava Carolyn Besete Kennedy.

U modnu povijest ušla je i njezina vjenčanica, prekrasna u svojoj jednostavnosti, svilena bijela haljina s potpisom tada još javnosti nepoznatog dizajnera Narcisa Rodrigueza . Bio je to look koji su kasnije mnogi imitirali, više ili manje uspješno.

'Ta haljina pokazuje Carolyninu osobnost, čistih je linija, klasična, seksi i zavodljiva', rekao je svojedobno njezin kreator Narciso Rodriguez.

Modni fokus danas je, više no ikad prije, ponovo na krhkoj plavuši koja je svojim jednostavnim stilom sve osvojila, a jedan od razloga je i ponovna modna zaluđenost 90-ima. Oni dovoljno stari jako dobro se sjećaju njezinih kombinacija, dok je mlađi tek otkrivaju, no činjenica je da njezini tadašnji stajlinzi danas izgledaju itekako suvremeno. Šteta što nema više njezinih fotografija, no moderna tehnologija bila je tad u svojim začecima, a pojam bloger i influencer nije ni postojao, a kamoli da je itko mogao sanjati da će to jednom biti nečije zanimanje.