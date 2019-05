Hoće li nova knjiga o Johnu F. Kennedyju Jr. otkriti pravu istinu o njegovom braku s Carolyn Bessette?

Njihovo vjenčanje kao iz bajke uvjerilo je sve kako je njihova ljubavna priča najljepša od svih, no prava istina u odnosu između Johna F. Kennedyja Jr. i Carolyn Bessette bila je sve samo ne to. Sve o njihovom kompliciranom odnosu i braku otkriveno je u najnovijoj knjizi J. Randyja Taraborrellija, pod nazivom 'The Kennedy Heirs'

Svjetlo dana ugledala je nova knjiga autora J. Randyja Taraborrelija, pod nazivom 'The Kennedy Heirs', a koja je ponovno na površinu izvukla sve o kompliciranom odnosu supružnika Johna F. Kennedyja Jr. i Carolyn Bessette. Iako je njihova ljubavna priča na kraju postala tragična, tek godinama nakon njihove smrti otkrili su se zanimljivi detalji. 'John i Carolyn doista su se voljeli, no rijetki su oni koji su shvaćali kroz koje su doista probleme i borbe prolazili', napisao je Taraborreli.

Kada je John prvi puta ugledao lijepu Carolyn, koja je u to doba radila kao osoba zadužena za odnose s javnošću kod Calvin Kleina, povjerio se svom bliskom prijatelju: 'Znaš ono kada čuješ priče ljudi kako su vidjeli neku djevojku i odmah znali da je ona ona prava? E to se upravo meni dogodilo!' Njihova je veza od samog početka bila vrlo intenzivna, posebice jer je John F. Kennedy Jr. svim silama želio da ona upozna i njegovu drugu stranu, da ne bude samo sin nekadašnjeg američkog predsjednika, a s druge strane ona se teško uklopila u tu moćnu obitelj. Prilikom njezinog prvog susreta s obitelji, prošla je doslovce kroz 'rešetanje' Ethel Kennedy koja ju je krenula ispitivati o aktualnoj političkoj situaciji i zakonima, a kada je Carolyn ostala bez riječi, ova ju je uputila da malo pročita novine i upozna se sa aktualnim događanjima.

John, koji je od rođenja bio okružen paparazzima, interesom javnosti i slično, te je navikao na sve situacije, jednostavno nije shvaćao koliko je njegovoj supruzi teško na sve se to naviknuti, osobito na proganjanje paparazza, koji joj nisu dali mira i pratili su je u stopu. Za svoju knjigu, Taraborrelli je razgovarao i s mnogim njihovim prijateljima, a jedan od njih prisjetio se i jedne večeri u njihovom stanu, gdje se zatekao nakon, za Kennedyjeve, poprilično stresnog tjedna. Kako je opisao, ušao je u stan u trenutku kada je Carolyn ušmrkala kokain sa stolića, a potom je isto ponovio i sam Kennedy i nakon toga stavio svoju glavu u njezino krilo i uživao dok ga je ona nježno dodirivala po kosi. Da droga nije bila nepoznanica u životu mladog Kennedyja otkrio je prije svoje smrti i pjesnik John Perry Barlow. 'On i njegov prijatelj John Perry Barlow godinama su uzimali razne droge, kao i ecstasy. I sam John mi je rekao da je to njegov način da vidi i drugu stranu svijeta. To su bile devedesete, tada se puno eksperimentiralo i partijalo, no to ne znači da su bili ovisnici', rekao je autor knjige.