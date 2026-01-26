Otkriće koje je 'zapalilo' društvene mreže: Elle i Dakota Fanning ne koriste svoja prava imena

Mnogi obožavatelji bili su zatečeni kada su saznali da slavne sestre Elle i Dakota Fanning zapravo ne koriste svoja prava imena

Iako su poznate širom svijeta po brojnim filmskim ulogama, njihova prava imena na rodnom listu iznenadila su brojne fanove.

Prava imena Američke glumice, Elle (31) i Dakota (27), od malih nogu su u svijetu filma. Elle je najpoznatija po ulozi Aurore u filmu 'Maleficent', dok je glumila i u filmovima 'A Complete Unknown', 'The Roads Not Taken' i 'Sentimental Value'. Starija sestra Dakota poznata je po hororima 'Vicious' i 'Watchers', ali i po blockbusterima 'War of the Worlds' (2005.) i 'The Twilight Saga' (2009.-2012.).

Obje su počele karijeru kao dječje glumice, slijedeći jedna drugu, a danas su prepoznatljive zvijezde Hollywooda. No, mnogi tek sada shvaćaju da nisu koristile svoja stvarna imena. Naime, sestre se zapravo zovu Hannah Dakota Fanning i Mary Elle Fanning. Dakle, tradicionalno bi bile poznate kao Hannah Fanning i Mary Fanning. Obiteljska tradicija Elle je o tome diskretno progovorila u intervjuu za Glamour 2016. godine: 'Mama se koristi svojim drugim imenom, a i sestra koristi svoje drugo ime. Njezino pravo ime je Hannah. Možda je to neka južnjačka navika, ne znam. Ali budući da mama ide po srednjem imenu, i mi koristimo svoja srednja imena.'

Elle i Dakota Fanning Izvor: Profimedia / Autor: Jay L. Clendenin for Neon / Shutterstock Editorial / Profimedia



