Otkriće koje je 'zapalilo' društvene mreže: Elle i Dakota Fanning ne koriste svoja prava imena

Mnogi obožavatelji bili su zatečeni kada su saznali da slavne sestre Elle i Dakota Fanning zapravo ne koriste svoja prava imena
Iako su poznate širom svijeta po brojnim filmskim ulogama, njihova prava imena na rodnom listu iznenadila su brojne fanove.
Prava imena
Američke glumice, Elle (31) i Dakota (27), od malih nogu su u svijetu filma. Elle je najpoznatija po ulozi Aurore u filmu 'Maleficent', dok je glumila i u filmovima 'A Complete Unknown', 'The Roads Not Taken' i 'Sentimental Value'. Starija sestra Dakota poznata je po hororima 'Vicious' i 'Watchers', ali i po blockbusterima 'War of the Worlds' (2005.) i 'The Twilight Saga' (2009.-2012.).
Obje su počele karijeru kao dječje glumice, slijedeći jedna drugu, a danas su prepoznatljive zvijezde Hollywooda. No, mnogi tek sada shvaćaju da nisu koristile svoja stvarna imena. Naime, sestre se zapravo zovu Hannah Dakota Fanning i Mary Elle Fanning. Dakle, tradicionalno bi bile poznate kao Hannah Fanning i Mary Fanning.
Obiteljska tradicija
Elle je o tome diskretno progovorila u intervjuu za Glamour 2016. godine: 'Mama se koristi svojim drugim imenom, a i sestra koristi svoje drugo ime. Njezino pravo ime je Hannah. Možda je to neka južnjačka navika, ne znam. Ali budući da mama ide po srednjem imenu, i mi koristimo svoja srednja imena.'
Glumica se prisjetila i kako je to izazivalo zbunjenost u školi: 'Bilo je neugodno kad bi zvali po popius, a oni bi rekli: 'Mary? Mary?' Djeca bi govorila: 'Ovdje nema Mary.' Neugodno bih podigla ruku i rekla: 'Uh, to sam ja.' Dakota je još 2004. za People Magazine, sa samo 10 godina, rekla: 'Moje prvo ime je Hannah. Dakle, Hannah Dakota Fanning. Ali uvijek sam se zvala Dakota.' Na pitanje odakle ime Dakota, odgovorila je: 'Moj tata ga je smislio.'
Viralno otkriće
Iako je ova informacija već godinama poznata, nova generacija fanova je povremeno otkriva i tada postaje viralna na društvenim mrežama. Jedan korisnik Twittera je komentirao: 'Elle i Dakota Fanning stvarno djeluju kao da su ih imenovali različiti ljudi dok se ne sjetiš da su zapravo Mary Elle i Hannah Dakota.' Drugi je napisao: 'Saznati da Dakota i Elle Fanning koriste svoja srednja imena, uh, hello.' A treći: 'Prava imena Dakota i Elle Fanning, Hannah i Mary, ubijaju me.' Čini se da fanovi i dalje ne mogu vjerovati da Elle i Dakota Fanning zapravo nisu Elle i Dakota.