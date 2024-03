Imena slavnih Iraca i Irkinja koja vjerojatno pogrešno izgovarate

CNN je u pomoć pozvao stručnjaka za irski jezik i kulturu Daracha Ó Séaghdhu, autora knjiga 'Motherfoclóir' i 'Craic Baby', pa ako slučajno ugledate zvijezdu 'Oppenheimera' Cilliana Murphyja na ulici i želite mu čestitati na osvojenom Oscaru, prvo što trebate zapamtiti je da u tradicionalnom irskom alfabetu nema 'k'. Kad vidite irsko ime koje počinje s 'c', to je uvijek teško 'c', objasnio je Ó Séaghdha. Dakle Cillian se čita 'Kill-ee-an'. Germanizirana inačica, Killian, nekada je bila dominantan način pisanja u Irskoj, kaže Ó Séaghdha, ali 2003. – godinu nakon što je izašao Murphyjev revolucionarni film '28 Days Later', vlada izgovor na 'c'. Isto pravilo vrijedi za imena dječaka Cían (Kee-an), Ciarán (Keer-awn) te za ime djevojčice Ciara (Keer-ah).