Osvojite ulaznice za legendarni berlinski kolektiv Jazzanova u Petom Kupeu

Na koncertima promoviraju album In Between Revisited, live posvetu njihovom debitantskom albumu In Between iz 2002. godine. Bio je tada prijelomni trenutak ne samo za Jazzanovu već i za rastući zvuk koji je spajao jazz, soul, elektroniku i broken beat.

U dočaravanju takvog zvuka u Petom Kupeu pomoći će im Wayne Snow, nigerijski umjetnik s berlinskom adresom. Ovaj glazbenik s neospornom toplinom daje suvremeni pogled na osunčane vibracije iz svoje domovine s neo-soulom, alternativnim popom, soultronicom i jazzom.

Večer će zaključiti Daniel Best, član kolektiva Jazzanova i DJ s više od dva desetljeća iskustva za pultom, kombinirajući jazz, soul, reggae, rare groove, disco, house i druge zvukove.

Ulaznice su dostupne putem poveznice: www.entrio.hr/event/jazzanova-live-22939