'Ostat će nam zagađenje i smrad': Goran Višnjić upozorava na ekološku katastrofu

Goran Višnjić već godinama je jedan od najprepoznatljivijih glasova za zaštitu životinja među našim glumcima. Redovito podržava akcije i kampanje koje se bore protiv zlostavljanja i iskorištavanja životinja, sudjelovao je u apelima protiv krzna i loših uvjeta u azilima te više puta javno istaknuo da ljudi imaju odgovornost biti 'čuvari' prirode i životinja, a ne njihovi zlostavljači. Sada je snimio je video u kojem upozorava na novu, dugotrajnu katastrofu
Hrvatski glumac s uspješnom američkom karijerom, Goran Višnjić snimio je video u kojem upozorava da Sisačko-moslavačkoj županiji prijeti nova, dugotrajna katastrofa. Planirana je izgradnja čak 18 megafarmi pilića i klaonica, uz dodatne dvije za koje se u međuvremenu saznalo.
Slavni Šibenčanin naglašava da takvi industrijski projekti donose trajno zagađenje vode i zraka, otrovne mirise i goleme količine otpada te ugrožavaju zdravlje ljudi i prirodu.
'Isti investitor to je već napravio u Ukrajini. U regiji Vinnytsia stanovništvo se godinama bori s presušenim bunarima, zagađenom vodom i nesnošljivim smradom. A zašto bismo mi to dopustili kod nas? Uz Savu, uz predivnu bistru Kupu, uz Lonjsko polje, uz mjesta gdje ljudi žive. Kažu da je to investicija, ali žitarice bi se uvozile, meso bi se izvozilo, radna snaga bila bi većinom strana. Nama će ostati zagađenje, smrad, uništena priroda i gašenje oko 250 domaćih gospodarstava', rekao je Višnjić.
Ljubitelji životinja
Pozvao je građane da se pridruže građanskom i nepolitičnom prosvjedu 21. veljače na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava i naglasio da je nužno zaštititi ljude, okoliš i životinje dok nije prekasno.
Višnjić i njegova supruga Eva poznati su ljubitelji životinja, koji osim promocijom njihovih prava, sudjeluju i u njihovom udomljavanju.