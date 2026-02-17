'Ostat će nam zagađenje i smrad': Goran Višnjić upozorava na ekološku katastrofu

Hrvatski glumac s uspješnom američkom karijerom, Goran Višnjić snimio je video u kojem upozorava da Sisačko-moslavačkoj županiji prijeti nova, dugotrajna katastrofa. Planirana je izgradnja čak 18 megafarmi pilića i klaonica, uz dodatne dvije za koje se u međuvremenu saznalo.

'Isti investitor to je već napravio u Ukrajini. U regiji Vinnytsia stanovništvo se godinama bori s presušenim bunarima, zagađenom vodom i nesnošljivim smradom. A zašto bismo mi to dopustili kod nas? Uz Savu, uz predivnu bistru Kupu, uz Lonjsko polje, uz mjesta gdje ljudi žive. Kažu da je to investicija, ali žitarice bi se uvozile, meso bi se izvozilo, radna snaga bila bi većinom strana. Nama će ostati zagađenje, smrad, uništena priroda i gašenje oko 250 domaćih gospodarstava', rekao je Višnjić.

Ljubitelji životinja

Pozvao je građane da se pridruže građanskom i nepolitičnom prosvjedu 21. veljače na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava i naglasio da je nužno zaštititi ljude, okoliš i životinje dok nije prekasno.