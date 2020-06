Oprostila mu nevjeru? Boravak u izolaciji ponovno je zbližio slavnu Kardashianku i NBA zvijezdu

Čini se kako je Khloe Kardashian svom bivšem partneru i ocu njihova djeteta polako počela opraštati prevaru. Slavna Kardashianka navodno sve više vremena provodi s NBA zvijezdom Tristanom Thompsonom, a izvor blizak bivšem paru tvrdi kako i dalje gaje jake emocije jedno prema drugome

Khloe and Tristan su prema riječima istog izvora vrlo usklađeni i dobri roditelji. 'Sviđaju se jedno drugome', dodao je izvor i time potvrdio ono što misli i javnost koja živote Kardashian sestara prati u njihovom reality showu 'Keeping Up with the Kardashians'.

'Tristan se u zadnje vrijeme jako lijepo ponaša. Khloe je definitivno šarmirao svojim ponašanjem. Ako nastavi s ovakvim vladanjem, vrlo je moguće da mu se Khloe vrati', otkrio je izvor za People i dodao kako se slavna Kardashianka trenutno ne viđa s muškarcima i ne izlazi na spojeve.