Oni su svoje pogreške javno priznali; ovakve isprike nije lako izgovoriti pred očima cijeloga svijeta

Priznati vlastitu pogrešku možda je jedna od najtežih stvari za svakog čovjeka. Zato se oni iz naše iduće priče ističu zbog hrabrosti. Javno su pred očima cijeloga svijeta svojim partnerima ili partnericama iskazali žaljenje zbog preljuba

'Trudim se kloniti tračeva koliko god mogu, no zbog svoje obitelji smatram da je važno da se osvrnem na nedavne glasine zbog kojih pate ljudi koje volim. Prije nekoliko dana donio sam pogrešnu odluku, no da budem jasan - ništa se nije dogodilo između mene i moje kolegice. Popio sam puno previše te večeri i žalim zbog svog ponašanja. Trebao sam znati bolje. Ne želim da moj sin vidi ovo. Ispričavam se svojoj nevjerojatnoj ženi i cijeloj obitelji što su se našli u takvoj sramotnoj situaciji i trudit ću se biti što bolji suprug i otac. Ovim potezom to nisam bio', javno je poručio glumac i glazbenik Justin Timberlake svojoj supruzi Jessici Biel nakon što je u noćnom izlasku uhvaćen kako se drži za ruke s kolegicom sa seta. Za svoje se neprimjereno ponašanje, kada je suprugu Princess Love ostavio u hotelskoj sobi s tek rođenom kćerkicom te se uputio u noćni izlazak sa seksi djevojkama, javno pokajao reper Ray J.

'Prije svega želim se javno ispričati svojoj voljenoj Princess. Volim te ljubavi i iskreno mi je žao zbog svega što se dogodilo. Znam da si sada još ljuta na mene, ali kada se malo stvari slegnu, nadam se da ćemo to riješiti. U braku i vezama svima se događaju usponi i padovi. Pa tako i nama', rekao je u emisiji 'Reality Check' People TV-a.

Tijekom snimanja filma 'Snjeguljica i lovac' glumica Kristen Stewart imala je kratku aferu s kolegom Rupertom Sandersom iako je za to vrijeme bila u vezi s Robertom Pattinsonom. Zbog svoje je greške požalila i ispričala se. 'Duboko se ispričavam svim svojim bližnjima koje sam ovim činom povrijedila i dovela ih do neugodnosti. Ovaj trenutak slabosti udaljio me od onih do kojih mi je najviše stalo. Rob, jako te volim i užasno mi je žao!' poručila mu je nakon toga.

Američka glazbenica Taylor Swift prije tri godine bila je u vezi s Calvinom Harrisom. Njihova romansa potrajala je nešto više od godinu dana, a onda je Swift pronašla sreću u zagrljaju drugog muškarca. Brzo nakon toga izdala je singl 'This is What You Came For', zbog kojeg je Calvin ishitreno reagirao, a potom se i ispričao. 'Dovoljno je bolno gledati te s drugim. Zašto se ne fokusiraš na novu osobu, umjesto da meni prkosiš pjesmama i dodatno me povrijediš?' pitao se Harrison, a potom obrisao cijeli post s Twittera, no bilo je prekasno. 'Nisam navikao na ovoliku pažnju javnosti, ja nisam poznata osoba i ne znam se ponašati u tim situacijama. Sada znam da je moja reakcija bila kriva i zbog nje mi je iskreno žao. Sve sam krivo protumačio, nisam nikoga htio uvrijediti', obrazložio je plavokosi Calvin.

Glumac Jude Law iskreno je priznao svoj preljub zaručnici Sienni Miller. Prevario ju je s dadiljom svoje djece, a potom kazao: 'Sramim se zbog svog čina i svega što sam priuštio Sienni i svojim bližnjima. Nema opravdanja za ono što sam učinio. Molim vas za razumijevanje u ovim teškim trenucima.' Kada se našao usred afere s nepoznatom djevojkom, koja ga je potom ucjenjivala i potraživala novčana sredstva za diskreciju, Kevin Hart odlučio je javno voljenoj supruzi Eniko Parrish priznati svoje pogreške i ispričati joj se. 'Okružio sam se krivim ljudima i lošim društvom u kojem se događaju loše stvari, pa su se dogodile i meni. Želim se ispričati svima koje volim, pogotovo svojoj supruzi i djeci, s kojima sam već razgovarao. Nema opravdanja za moje ponašanje i to je najgora stvar. Trudit ću se biti bolji i iskupiti se za svoju grešku. Ne dozvoljavam da me netko ucjenjuje i iskorištava situaciju, radije ću se sam suočiti sa svojim greškama i snositi posljedice.'