Justin Timberlake na sve se načine pokušava umiliti supruzi, pa ne čudi da je ovo njegov posljednji potez

Ne prestaje interes javnosti za brak Justina Timberlakea i glumice Jessice Biel, osobito otkako je pjevač i glumac, vidno alkoholiziran, snimljen u New Orleansu u prisnom druženju s kolegicom sa filma. Timberlake sada na sve načine pokušava spasiti brak, suprugu je čak pozvao na filmski set, a koliko je uporan u javnom iskazivanju ljubavi govori i njegov komentar na Instagram profilu lijepe Jessice Biel

Posljednjih mjesec dana za Justina Timberlakea prava su noćna mora, iz koje bi se on rado probudio i shvatio da je sve to samo san, no, nažalost nije. Posljedice onoga što je učinio vidno alkoholiziran pratit će ga zasigurno još neko vrijeme, a on se sada svim silama mora potruditi da mu njegova supruga Jessica Biel sve oprosti i da shvati, kako on tvrdi, da između njega i Alishe Wainwright nije bilo apsolutno ništa.