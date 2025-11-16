Oni su njegova najveća podrška: Michael J. Fox pozirao sa četvero djece

Glumac Michael J. Fox hvali svoju obitelj jer ga neprestano podržava kroz Parkinsonovu bolest: 'Uvijek su bili tu'. Glumcu, kojem je Parkinsonova bolest dijagnosticirana 1991. godine, supruga Tracy Pollan rodila je četvero djece

Michael J. Fox ima obitelj uz sebe. Glumac (64) prisustvovao je događaju 'Smiješna stvar se dogodila na putu do lijeka za Parkinson' u New Yorku u subotu, 15. studenoga, kada je progovorio o stalnoj podršci svojih voljenih usred dijagnoze Parkinsonove bolesti. 'Tako su me podržavaju i tako su divni', rekao je Fox ekskluzivno za People o supruzi Tracy Pollan i njihovoj četvorici djece: sinu Samu (36), te kćerima Esmé (24), Aquinnah i Schuyler (30).

'Svi ti ljudi su moji prijatelji, obitelj, i stvarno je super vidjeti ih, i hodam po crvenom tepihu iznenađen što ih vidim, i mislim si: 'Pa, zašto bih trebao biti iznenađen?'' nastavio je. 'Uvijek su bili tu za mene i nastavljaju biti za mene, godinu za godinom', dodao je Fox na događaju. Zvijezdi filmskog serijala 'Povratak u budućnost' Parkinsonova bolest dijagnosticirana 1991. godine. Potom je osnovao svoju neprofitnu organizaciju devet godina kasnije, 2000. godine, a ove godine proslavila je svoju 25. obljetnicu.