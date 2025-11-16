Oni su njegova najveća podrška: Michael J. Fox pozirao sa četvero djece

Glumac Michael J. Fox hvali svoju obitelj jer ga neprestano podržava kroz Parkinsonovu bolest: 'Uvijek su bili tu'. Glumcu, kojem je Parkinsonova bolest dijagnosticirana 1991. godine, supruga Tracy Pollan rodila je četvero djece
Michael J. Fox ima obitelj uz sebe.
Glumac (64) prisustvovao je događaju 'Smiješna stvar se dogodila na putu do lijeka za Parkinson' u New Yorku u subotu, 15. studenoga, kada je progovorio o stalnoj podršci svojih voljenih usred dijagnoze Parkinsonove bolesti.
'Tako su me podržavaju i tako su divni', rekao je Fox ekskluzivno za People o supruzi Tracy Pollan i njihovoj četvorici djece: sinu Samu (36), te kćerima Esmé (24), Aquinnah i Schuyler (30).
'Svi ti ljudi su moji prijatelji, obitelj, i stvarno je super vidjeti ih, i hodam po crvenom tepihu iznenađen što ih vidim, i mislim si: 'Pa, zašto bih trebao biti iznenađen?'' nastavio je.
'Uvijek su bili tu za mene i nastavljaju biti za mene, godinu za godinom', dodao je Fox na događaju.
Zvijezdi filmskog serijala 'Povratak u budućnost' Parkinsonova bolest dijagnosticirana 1991. godine. Potom je osnovao svoju neprofitnu organizaciju devet godina kasnije, 2000. godine, a ove godine proslavila je svoju 25. obljetnicu.
Zaklada Michaela J. Foxa za istraživanje Parkinsonove bolesti — koja je najveća neprofitna organizacija koja financira istraživanje Parkinsonove bolesti u svijetu — uložila je više od 2,5 milijardi dolara u napredak razumijevanja bolesti za koju ne postoji lijek.
'Ne znaš koliko ti je potrebno dok ne saznaš koliko je bilo potrebno. Tako sam sretan s onim što smo postigli. Tako sretan vidjeti napredak', rekao je Fox prošlog mjeseca o postignućima organizacije.
Na događaju 'Smiješna stvar se dogodila na putu do lijeka za Parkinson' bili su Fox i Pollan, koji su supredsjedatelji. Denis Leary bio je voditelj večeri, dok je Jackson Browne nastupio kao glazbeni gost na događaju.