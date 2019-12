Oni su crne ovce njezine obitelji: Jeste li znali da Jennifer Aniston ima dvojicu polubraće, a ne zna se s kojim je u gorim odnosima

Ona je slavna holivudska glumica koju javnost obožava, posebice nakon kultne uloge Rachel Green u seriji ‘Prijatelji’, a simpatije možda dobiva i zbog toga što nema sreće u ljubavi. No čini se da Jennifer Aniston općenito ne funkcionira dobro s muškarcima, što bi se dalo zaključiti i iz njezina odnosa s bližom obitelji

No počnimo od početka i recimo koju o svakome od braće. Stariji od njih, John T. Melick , rođen je 6. lipnja 1959. u Los Angelesu, a u podacima koje stoje na stranici IMDB piše da je radio kao asistent redatelja i voditelj produkcije. Njegovi roditelji su Jack Melick i Nancy Dow , koji je od 1995. u braku sa Shannon Melick, s kojom ima kćer Eilish i sina Johna .

Za mnoge je to bio prvi glas da Jennifer Aniston ima brata, iako je i on sam većinu radnog vijeka proveo u Hollywoodu, no za razliku od slavne sestre, kao pomoćnik redatelja bio je iza kamera.

Pretpostavlja se kako je sama Jennifer Aniston zbog neslaganja s majkom, koje je trajalo godinama prije njezine smrti, inzistirala na tome da ne govori o svojoj obitelji i privatnim stvarima. Njih dvije su se pomirile i prešle preko svih nesuglasica netom prije smrti Nancy Dow.