Ogorčena Marijana Mikulić: 'Moj sin Jakov ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime, a terapiju čekamo mjesecima'

Naša poznata glumica Marijana Mikulić podužom se objavom na društvenim mrežama požalila na problem o kojem nije mogla šutjeti

'Prošle godine u ovo vrijeme sam dobila uputnicu za naručivanje djeteta na pregled logopeda. Jakov 1.5 g, ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori... Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da 'gura', djetetu je godina i pol, na vrijeme smo krenuli. Jakov do godine i pol nije ni kontakt očima uspostavljao osim sa mnom, tada kreće tu i tamo pomalo s drugima, ali jako rijetko i jako kratko. Ali na vrijeme smo. Čitam, guglam, radim što mogu i znam iako je potpuno u svom filmu i ne želi interakciju. Tipa uzme slikovnicu, ja dođem k njemu i krenem pokazivati 'maca mjau, pas vau vau', on ustane, ode na drugo mjesto i sam lista. Kockice čim krenem s njim on se miče i nešto drugo uzme. Jako dug i frustrirajuć put dok je prihvatio išta raditi sa mnom', opisala je glumica svoje probleme.