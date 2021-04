Ovako je Mick Jagger obilježio izlazak iz lockdowna

Mick Jagger iznenada je objavio novi single u utorak, pod nazivom 'Eazy Sleazy', koji slavi završetak lockdowna u Engleskoj i ismijava negativne posljedica života u kući tijekom pandemije

'Pokušavam napisati melodiju, bolje da me povežeš na 'Zoom' i 'previše TV-a, to me lobotomizira', neki su od stihova nove Jaggerove pjesme.