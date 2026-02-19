POSELJDNJI ISPRAĆAJ

Održan je emotivan sprovod Catherine O'Hare: Poseban datum sve je rekao

L.M.B

19.02.2026 u 07:11

Catherine O'Hara
Catherine O'Hara Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER
Bionic
Reading

Dva tjedna nakon iznenadne smrti, obitelj i prijatelji Catherine O’Hare okupili su se kako bi se oprostili od legendarne glumice. Intimna ceremonija održana je daleko od očiju javnosti, a odabran je datum koji je samo dokazao s koliko ljubavi su je ispratili njeni najbliži

Sprovod Catherine O’Hare održan je na dan ljubavi, 14. veljače u crkvi St. Martin of Tours u Los Angelesu. Informacija o posljednjem ispraćaju pojavila se na društvenim mrežama, nakon što je glumica Kelly Lynch objavila fotografiju knjižice s ceremonije.

vezane vijesti

Na naslovnici se nalazila arhivska fotografija Catherine iz mladih dana, a uz objavu je stajala poruka: 'Počivaj u miru, draga Catherine.'

Uzrok smrti

Catherine O’Hara preminula je 30. siječnja, nakon što je hitno prevezena u bolnicu zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja. Prema dostupnim informacijama, neposredni uzrok smrti bila je plućna embolija, dok je kao temeljni uzrok naveden rak rektuma. Imala je 71 godinu.

Posljednji ispraćaj u krugu najbližih

Nakon kremacije, njezin pepeo predan je suprugu Robertu 'Bo' Welchu. Privatna ceremonija bila je namijenjena obitelji i bliskim prijateljima, koji su se oprostili u ozračju intime i dostojanstva.

O’Hara je tijekom karijere ostavila snažan trag u filmskoj i televizijskoj industriji, a publika će je zauvijek pamtiti po njezinoj ulozi Samove mame u kultnom filmu 'Sam u kući' te ulozi u seriji 'Schitt's Creek'.

Catherine O'Hara
  • Catherine O'Hara
  • Catherine O'Hara
  • Catherine O'Hara
  • Catherine O'Hara
  • Catherine O'Hara
Catherine O'Hara Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPETO DO KRAJA

NAPETO DO KRAJA

Glumci otkrivaju zašto će vas ova špijunska priča držati budnima noćima: 'Svaka epizoda je novi šok'
4213 OPUŠAKA

4213 OPUŠAKA

Zbog ove serije na Netflixu svi plaču: Mislili ste da je fikcija, ali predmeti u njoj doista postoje
TUŽNA VIJEST

TUŽNA VIJEST

Barbara Nola se oprostila od voljene majke: 'Naš se svijet bez tebe bolno smanjio'

najpopularnije

Još vijesti