Održan je emotivan sprovod Catherine O'Hare: Poseban datum sve je rekao

Sprovod Catherine O’Hare održan je na dan ljubavi, 14. veljače u crkvi St. Martin of Tours u Los Angelesu. Informacija o posljednjem ispraćaju pojavila se na društvenim mrežama, nakon što je glumica Kelly Lynch objavila fotografiju knjižice s ceremonije.

Na naslovnici se nalazila arhivska fotografija Catherine iz mladih dana, a uz objavu je stajala poruka: 'Počivaj u miru, draga Catherine.'

Uzrok smrti

Catherine O’Hara preminula je 30. siječnja, nakon što je hitno prevezena u bolnicu zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja. Prema dostupnim informacijama, neposredni uzrok smrti bila je plućna embolija, dok je kao temeljni uzrok naveden rak rektuma. Imala je 71 godinu.