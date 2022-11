Od glumačkih zvijezda do redatelja: Ovako se u Hollywoodu zarađuje u eri streaminga

Holivudski filmski studiji lakše dišu, barem po pitanju osmeroznamenkastih iznosa koji su za talentirane glumce i filmske kreativce vjerojatno stvar prošlosti, no zato se streameri suočavaju s ekonomskom realnošću ispisivanja prenapuhanih čekova kojima privlače talentirane glumce i filmaše

Vrlo tražena Zendaya, doznaje Hollywood Reporter, plaćena je cijelo bogatstvo i za MGM-ov film 'Challengers', redatelja Luce Guadagnina, zaradit će između 8 i 10 milijuna dolara. S druge strane, njezin kolega i dobro poznato lice Harry Styles navodno je plaćen samo pola milijuna do 1,5 milijuna dolara. Manje poznati glumci za nastup u svom prvom igranom filmu mogu očekivati oko 65 tisuća dolara.

Za većinu glumačkih zvijezda dani bonusa u vidu postotka od bruto prihoda na kino blagajnama odavno su prošli, no među njima nije i Tom Cruise koji bi ovim načinom plaćanja na filmu 'Top Gun: Maverick' mogao zaraditi 100 milijuna dolara. Većinu poznatih glumaca, koji ipak nisu u rangu Leonarda DiCapria, Hollywood plaća u rasponu od 2 do 4 milijuna dolara, dok novija imena koja su prepoznali redatelji i studiji, ali ne još i velika većina javnosti, mogu dobiti između milijun i dva milijuna dolara.

Redatelj koji se uhvati u koštac s prvim studijskim dugometražnim filmom može očekivati naknadu od 450 do 750 tisuća dolara, a bude li uspješan, za drugi film može očekivati od 1 do 2 milijuna dolara. One iskusnije redatelje streameri plaćaju između 4 i 7 milijuna dolara, dok isti u filmskim studijima mogu očekivati između 2,5 i 5 milijuna dolara. Redatelji sa samog vrha mogu dosegnuti honorare od 20 milijuna dolara, a mali postotak njih još uvijek može računati i na postotak od kino blagajni.

Televizijski svijet bilježi seizmičke pomake u honoriranju epizode, pri čemu sad glumci dobivaju iznose kojima su se prije mogli nadati tek nakon ponovnih pregovora. Većina ih traži 40 tisuća dolara po epizodi, dok poznate zvijezde mogu dobiti i 250 do 300 tisuća dolara po epizodi u prvoj godini televizijske serije. Face s holivudske A-liste mogu po epizodi dobiti 500 tisuća dolara, pa čak i više, što objašnjava zlatnu groznicu i migracije velikih filmskih zvijezda na televiziju.

Scenaristi koji se tek okušavaju u dugometražnim filmovima mogu zaraditi između 75 i 100 tisuća dolara, oni nešto etabliraniji između 150 i 600 tisuća dolara, dok među vrhunskim scenaristim ima i onih koji zarađuju od 1 do 2 milijuna dolara. Kao i za mnoge druge, postotak s kino blagajni za scenariste je stvar prošlosti. Iako Netflix scenaristima ne nudi pozadinske ugovore o naknadi koje se isplaćuju nakon što film počne ostvarivati dobit, u ponudi nekih drugih studija i dalje je 'proslavljenih 5 posto neto', iako su mali izgledi da će scenarist taj novac i dobiti.

Showrunneri

U svijetu showrunnera naglasak je na pozadinskim ugovorima pa tako Disney koristi Series Bonus Exhibit (SBE), koji obuhvaća dugovječnost, rangiranje i pohvale kritičara. Upućeni insajderi kažu kako dugovječnost doista donosi zaradu. Preživi li njihova serija završenu prvu sezonu, showrunneri mogu dobiti jedan dolar po bodu. Za drugu sezonu plaća raste na 15.750 dolara za jednosatne serije ili 12.600 dolara za polusatne serije po bodu, pa bi showrunner s 10 bodova za drugu sezonu polusatne serije dobio bonus od 126 tisuća dolara. Do šeste sezone vrijednost boda se penje na 150 do 189 tisuća dolara.

Televizijski scenaristi

Dok razvijaju seriju, scenaristi su plaćeni od 7.600 do 12.500 dolara tjedno, a ako serija krene u produkciju, tjedne isplate su uračunate u naknade koje ostvaruju po epizodi. Naknade se kreću od 4 tisuće dolara tjedno za početnu razinu scenarista, oni iskusniji mogu očekivati od 15 do 22 tisuće po epizodi, a oni na najvišim razinama od 40 do 75 tisuća dolara po epizodi.

Televizijski redatelji

Većina redatelja se za pilot epizodu vodi ljestvicom Udruženja američkih redatelja, ali iskusni i traženiji redatelj može zaraditi od 250 do 500 tisuća dolara, što bi bilo standardnih 30 do 60 tisuća po epizodi. Naravno, ukoliko redatelj nije potpisan i kao izvršni producent, u kojem slučaju može očekivati još 30 do 50 tisuća po epizodi.

Šefovi studija

Voditelji studija mogu zaraditi čak od 8 do 12 milijuna dolara, ako ne i više. Studiji s naslijeđem uvelike se oslanjaju na 'ciljane' bonuse, koji su obično 100 posto osnovne plaće. Poticaji i dionice mogu im donijeti još desetke milijuna dolara, što naravno ovisi o njihovom pečatu i stažu. Predsjednici studijskih filmskih grupa zarađuju oko 4 do 5 milijuna dolara, bez poticaja i dionica, a oni u specijaliziranijim odjelima poput Focuca i Searchlighta mogu računati na 2 do 3 milijuna osnovne plaće.

Agenti

Tijekom kampanje #PayUpHollywood prije dvije godine, agencije su se hvalile povećanjem plaća pomoćnika i pomoćnog osoblja na 18 ili 20 dolara po satu. Za one koji se izvuku iz pisarnice, početne plaće se kreću oko 65 do 75 tisuća dolara, dok glavnog partnera može doseći 400 do 600 tisuća dolara. Osnovna plaća Arija Emanuela prošle je godine bila 4 milijuna dolara, s ciljanim bonusom od 6 milijuna dolara, a nije za zanemariti niti 293,7 milijuna dolara u kapitalu koje je dobio nakon inicijalne javne ponude tvrtke Endeavour, čiji je generalni direktor.