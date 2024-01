Obožavatelji serije pripremite se: Kreće velika aukcija predmeta iz Netflixove 'Krune'

Među 450 rekvizita, namještaja i kostima izloženih u Bonhamsu posebno se izdvaja haljina inspirirana ' Osvetničkom haljinom' princeze Diane , za koju se procjenjuje da bi na skorašnjoj aukciji mogla dosegnuti cifru od osam do 12 tisuća funti.

Poznata aukcijska kuća smještena u londonskoj ulici New Bond nudi jedinstvenu priliku obožavateljima serije da iz prve ruke dožive trenutke iza kulisa i dive se iznimnom umijeću i kreativnosti njezinog tima.

Replika kraljičine krunidbene haljine, carskog ogrtača i crvenog krunidbenog ogrtača bit će ponuđena u prodaji s procjenom od 20 do 30 tisuća funti. Rekreacija fasade i ulaznih vrata Downing Streeta broj 10 nudi se u prodaji s procjenom od 20.000 do 30.000 funti, a replika poznatih vrata od kovanog željeza Buckinghamske palače, s procjenom od 6.000 do 8.000 funti.