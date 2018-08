Legendarna Joan Collins priznala da u životu žali samo zbog jedne stvari

Ima 85 godina, no na izgledu, Joan Collins mogu zavidjeti i puno mlađe dame, no ono što je posebno zanimljivo da i dalje, u tim godinama, ona i dalje aktivno snima i trenutno je jedina glumica iz zlatnog doba Hollywooda koja još uvijek radi. Svojim ulogama zadužila je mnoge, a većina ju je itekako dobro zapamtila po ulozi zločeste Alexis Colby u legendarnoj 'Dinastiji'

'Njezin lik gradila sam na iskustvima i poznanstvima sa svim poslovnim ljudima za koje sam znala da su bez duše. Drugi dio nje, onaj glamurozni s preodijevanjem stvorila sam po uzoru na moju najbolju prijateljicu Cappy Badrutt, koja je bila nevjerojatno glamurozna, no nažalost i vrlo nesretna. No, ne mislim da je Alexis bila nesretna. Mislim da je ona uživala u životu i živjela ga punim plućima', otkrila je Joan Collins .

'Bila je to Bette Davis. Ja sam imala 20, a ona 50 ili tako nešto, i nije bila presretna mojim odabirom. Činilo se da ne voli nikoga', priznala je Joan Collins , dodavši kako njezin peti suprug Percy Gibson s njom nikada ne gleda njezine stare filmove. No, zato je priznala na kome je gradila lik popularne Alexis Colby .

'Željela sam ga snimiti, nisam ga smatrala toliko lošim. No, tada sam bila zaručena za jednog mladog glumca po imenu Warren Beatty koji mi je rekao da je scenarij sr..e, pa sam ga odbila. Na kraju ga je snimila Mary Ure i za istu dobila nominaciju za Oscara. No, u to vrijeme muškarci su imali veliki utjecaj na mene', rekla je Joan zaključavši:

'Mnogi su mi, osobito muškarci, uključujući i mog oca, govorili kako će moja karijera biti gotova do 24. godine. Stalno su mi to ponavljali, no čini se da se nije obistinilo, a ja im nikada nisam povjerovala.'