O zdravlju Toma Hanksa progovorila i njegova sestra i rekla kako nije sjajno, ali je dobro: ‘On je glumac, nije Bog’

Iz Italije, gdje je u karanteni, oglasila se i sestra holivudskog glumca Toma Hanksa, Sandra Hanks Benoiton i otkrila novosti o njegovu zdravstvenom stanju

Sandra Hanks Benoiton otkrila je za Daily Mail kako je njezin brat, slavni holivudski glumac Tom Hanks , bolje, iako nije još uvijek sasvim dobro. Iako i 63-godišnji Hanks, kao i njegova supruga Rita Wilson koja je zajedno s njim oboljela od koronavirusa, redovito obavještava svoje obožavatelje o njihovom zdravstvenom stanju, na svoju je ruku to odlučila i njegova sestra.

'Čula sam se sa svojim bratom. On nije još uvijek sjajno, ali je dobro. Jesam li u šoku? Ne, on je glumac, nije Bog, no na sreću zdravstvena njega u Australiji je dobra', poručila je najstarija sestra Toma Hanksa koja se 2016. sa svojom obitelji preselila u Italiju, gdje je sada u karanteni.