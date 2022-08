O početku glumačke karijere u 30-ima i nedosanjanom snu: Mads Mikkelsen otvorio dušu publici u Sarajevu

Proslavljeni danski glumac Mads Mikkelsen poručio je u ponedjeljak iz Sarajeva kako nikada nije kasno početi glumačku karijeru, a onima koji se odluče na taj korak prenio je kako je jedno od njegovih pravila držati se scenarija poput Biblije

Ta je psihološka drama snimljena 2012. no Mikkelsen i danas kaže kako je to bio vjerojatno najbolji scenarij s kojim se susreo u dosadašnjoj karijeri.

Mikkelsen je već ostvario impresivnu karijeru jer je do sada snimio više od 50 filmova i televizijskih serija od kojih su brojni zabilježili ogromni komercijalni uspjeh, a sve je to učinio za nešto više od 25 godina.

Danas 56-godišnji glumac podsjetio je u Sarajevu kako je karijeru započeo kada je već napunio 30 i to mu je bio povod da mladim glumcima poruči da i oni računaju s takvom mogućnosti.

'Nikada nije kasno', kaže Mikkelsen.

Dio odgovora na pitanje kako je on postigao sve to što je do sada uspio ponudio je kroz konstataciju kako nastoji ne gledati previše sam sebe na ekranu i analizirati se. To je, kaže Mikkelsen, koncentriranje na prošlost i nije dobar korak za glumca.