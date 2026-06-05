'Zapalio' društvene mreže: Ben Stiller pokazao zavidnu fizičku formu

Ben Stiller privukao je pozornost na NBA finalu, no ne samo zbog vjernog navijanja za New York Knickse. Slavni glumac u 60. godini pokazao je zavidnu fizičku formu koja je brzo postala tema na društvenim mrežama

Glumac rođen u New Yorku bio je među najpoznatijim licima na utakmici Knicksa, koji su izborili nastup u NBA finalu prvi put nakon 27 godina. Dok je s tribina bodrio svoj omiljeni klub, brojni su primijetili njegovu vidljivo utreniranu figuru i opušteno izdanje.

Mišići u prvom planu Stiller se na utakmici pojavio u crnoj majici New York Knicksa, trapericama i tenisicama, odabravši znatno ležerniji stil od onoga na koji je publika navikla na crvenim tepisima.

Iako je tijekom karijere ostvario niz zapaženih uloga, od Dereka Zoolandera do ekscentričnog Tonyja Perkisa Jr. iz filma 'Heavyweights', ovoga puta pozornost nije privukao novim projektom nego svojim izgledom. Mnogi su komentirali kako glumac uoči šestog desetljeća života izgleda bolje nego ikad. Teško razdoblje i novi početak Uz profesionalne uspjehe, Stillerov privatni život godinama je bio pod povećalom javnosti. Njegov razlaz sa suprugom Christine Taylor 2017. godine iznenadio je brojne obožavatelje nakon gotovo dva desetljeća zajedničkog života.

Ben Stiller i Christine Taylor Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL



Ben Stiller i Christine Taylor Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Taylor je nedavno u podcastu 'McBride Rewind' priznala da je to bilo jedno od najtežih razdoblja za njihovu obitelj. Istaknula je kako su se tada našli na različitim životnim putevima te da je odluka o razdvajanju bila iznimno bolna. Pandemija je, međutim, donijela neočekivan preokret. Tijekom 2020. godine ponovno su se našli pod istim krovom sa svojom djecom, što im je omogućilo da preispitaju odnos i pronađu put jedno prema drugome. Ne usporava ni nakon četiri desetljeća karijere Stiller i Christine Taylor imaju dvoje djece, 24-godišnju Ellu i 20-godišnjeg Quinlina, koji su također krenuli glumačkim putem. Glumac je ranije izjavio kako bi volio surađivati s njima na budućim projektima. Njegova karijera pritom ne pokazuje znakove usporavanja. Krajem 2026. godine očekuje se premijera filma 'Focker-In-Law', četvrtog nastavka popularnog serijala koji stiže 16 godina nakon posljednjeg filma.