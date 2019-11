Nova generacija holivudskih ljepotica ne treba partnere: One su same sebi dovoljne i to ponosno ističu

Uz njihov zvjezdani status, uspješne karijere i modni izričaj, često se zadire u njihov ljubavni život koji na koncu preuzme čitavu pozornost. Ove tri mlade dame, zaštitna lica novog Hollywooda, s ponosom govore da ljubav, brak i djeca nisu nešto što ih treba karakterizirati te ljubav prema sebi istovremeno stavljaju na prvo mjesto

'Iznenada samo bombardirani subliminalnim porukama da nešto nije u redu s vama ako do 30. niste našli supruga, postali roditelj i nemate stabilan posao. Postoji nevjerojatna količina tjeskobe kod onih koji se u tim godinama još uvijek traže', rekla je prije nekoliko dana Emma Watson u vrlo emotivnom intervjuu u kojem je hrabro govorila o tome kako žene na sceni uvijek nažalost karakteriziraju njihovi ljubavni odnosi, partneri koje su imale ili brakovi koji su se raspali.

Prije mjesec dana izdala je novi singl pod nazivom 'Lose you to love me', u kojem je opjevala svoju problematičnu tinejdžersku vezu te naučila više poštovati sebe.

Stavila je svoje zdravlje, mir i ravnotežu na prvo mjesto te također trenutno uživa u životu bez ljubavnog partnera. Sama sebi najveći je oslonac kada se zatekne pred velikim životnim izazovima. Opekla se nekoliko puta, ali ne srlja u nove ljubavne izazove sve dok za to ne bude potpuno spremna. Do tada joj, kaže, apsolutno ništa ne nedostaje.