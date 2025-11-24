Nova drama nakon izbora za Miss: Ova poruka upućuje na mnoge propuste natjecanja

Drama koja trese svijet ljepote nakon ovogodišnjeg izbora za Miss Universe ne pokazuje znakove smirivanja... Svakog dana u javnost izlaze novi detalji i kontroverze s finala održanog u Bangkoku.

Dok se još uvijek raspravlja o incidentu s Miss Jamajke koja je nakon pada s pozornice završila na odjelu intenzivne njege, ni novoizabrana Miss Universe, Fatima Bosch ne može izbjeći negativne naslove jer se suočava s nizom optužbi i skandala.

Sada se pojavila i nova vijest koja je dodatno uzburkala javnost: Olivia Yacé, predstavnica Obale Bjelokosti i jedna od pet finalistica izbora, odlučila je odreći se svoje titule.