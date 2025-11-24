Nova drama nakon izbora za Miss: Ova poruka upućuje na mnoge propuste natjecanja

Nakon burnog finala u Bangkoku, izbor za Miss Universe 2025. pretvorio se u pravu sapunicu punu skandala, ozljeda i iznenadnih odlazaka
Drama koja trese svijet ljepote nakon ovogodišnjeg izbora za Miss Universe ne pokazuje znakove smirivanja... Svakog dana u javnost izlaze novi detalji i kontroverze s finala održanog u Bangkoku.
Dok se još uvijek raspravlja o incidentu s Miss Jamajke koja je nakon pada s pozornice završila na odjelu intenzivne njege, ni novoizabrana Miss Universe, Fatima Bosch ne može izbjeći negativne naslove jer se suočava s nizom optužbi i skandala.
Sada se pojavila i nova vijest koja je dodatno uzburkala javnost: Olivia Yacé, predstavnica Obale Bjelokosti i jedna od pet finalistica izbora, odlučila je odreći se svoje titule.
Yacé je u objavi na Instagramu poručila da se 'srca punog zahvalnosti i poštovanja' odriče svoje titule. Također, ono što joj je najvažnije je da njezin primjer posluži i mlađim djevojkama: 'Potičem ih da pomiču svoje granice, da samouvjereno ulaze u prostorije gdje misle da ne pripadaju i da ponosno prihvate svoj identitet', napisala je dodavši da je upravo predanost tom cilju razlog njezine ostavke.