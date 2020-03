Nina Badrić: 'Nije sve tako crno! Nije sve otkazano'

View this post on Instagram

Nije sve otkazano. Sunce nije otkazano. Proljeće nije otkazano. Prijateljstva nisu otkazana. Obitelj nije otkazana. Glazba nije otkazana. Ljubav nije otkazana. Čitanje nije otkazano. Empatija nije otkazana. Mašta nije otkazana. Razgovori nisu otkazani. Ljubaznost nije otkazana. Molitva nije otkazana.❤️🙏🏼 #stayhome #ostajemdoma