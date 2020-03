Najljepši dar uoči Dana žena: Arena je u glas pjevala najveće hitove Nine Badrić

Dugoočekivani koncert Nine Badrić u zagrebačkoj Areni razgalio je srca njezinih fanova koji su s popularnom glazbenicom skupa pjevali njezine najveće hitove

Popularna Zagrepčanka, vlasnica velikih hitova poput 'Čarobno jutro', 'Dodiri od stakla', 'Da se opet tebi vratim' ili 'Moje oči pune ljubavi', nije se štedjela na sceni.

'To će biti presjek moje karijere od 90-ih i početaka s pjesmom 'Ja sam vlak', koju sam pjevala s Emilijom Kokić, pa do danas. Odsvirat ćemo sve one pjesme za koje znam da ih publika voli i da joj puno znače', najavila je u intervjuu za tportal Nina svoj koncert u Areni.