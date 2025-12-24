Ni užasno vrijeme nije ih spriječilo: Pogledajte nevjerojatne prizore iz središta Zagreba

Za mnoge Zagrepčane, posebno pripadnike mlađih generacija, špica na Badnjak postala je jedan poseban ritual koji simbolizira proslavu božićne blagdane u novom ruhu.

Badnjak je u centar Zagreba donio pravo blagdansko raspoloženje usprkos lošem vremenu iako se u jednom trenutku činilo kako će Zagrepčani ipak radije prijepodne provesti u svojim domovima.

No ni kiša ni hladnoća nisu spriječili one željne druženja u središtu grada.

Ova spontana proslava uoči Božića i ove je godine okupila mnoge pa je bilo teško pronaći slobodno mjesto, te se šušur preselio i ispred kafića.