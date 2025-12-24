BADNJAK NA ŠPICI

Ni užasno vrijeme nije ih spriječilo: Pogledajte nevjerojatne prizore iz središta Zagreba

E. K.

24.12.2025 u 15:58

Atmosfera na Badnjak u središtu Zagreba
Atmosfera na Badnjak u središtu Zagreba Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic
Premda su mnogi prijepodne iskoristili za završne pripreme za najradosniji dan u godini, neki su pak odlučili Badnjak provesti u ugodnom druženju u središtu grada

Za mnoge Zagrepčane, posebno pripadnike mlađih generacija, špica na Badnjak postala je jedan poseban ritual koji simbolizira proslavu božićne blagdane u novom ruhu.

Badnjak je u centar Zagreba donio pravo blagdansko raspoloženje usprkos lošem vremenu iako se u jednom trenutku činilo kako će Zagrepčani ipak radije prijepodne provesti u svojim domovima.

No ni kiša ni hladnoća nisu spriječili one željne druženja u središtu grada.

Ova spontana proslava uoči Božića i ove je godine okupila mnoge pa je bilo teško pronaći slobodno mjesto, te se šušur preselio i ispred kafića.

Badnjak u Zagrebu
  • Badnjak u Zagrebu
  • Badnjak u Zagrebu
  • Badnjak u Zagrebu
  • Badnjak u Zagrebu
  • Badnjak u Zagrebu
    +10
Badnjak u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic

Svi su željeli osjetiti prazničnu čaroliju u samom središtu Zagreba, a da je atmosfera bila na vrhuncu, dokazuju i fotografije i video sa špice.

@tportal.hr Ludnica za Badnjak na zagrebačkoj špici, unatoč lošem vremenu! #advent #zagreb #badnjak #cvjetni #fyp ♬ NOTHING - Westover

