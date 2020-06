Ni sportsko izdanje Nikoline Pišek Ristović ne može proći bez skupocjenih komada

Rijetke su prilike kada se zgodna nekadašnja voditeljica Nikolina Pišek Ristović ne dotjera od glave do pete i uskoči u sportsko izdanje. Šetnja Splitom bila je prilika za to, no njezin razigrani stil i skupocjeni komadi prevladavali su čak i u ovom opuštenom izdanju

Da se njezin stil po mnogočemu razlikuje od brojnih drugih Hrvatica, Nikolina Pišek Ristović je ne nebrojeno puta dokazala svojim maštovitim i nesvakidašnjim izdanjima. Ovoga puta također je pokazala svoju razigranu osobnost, no kroz nešto jednostavnije, sportsko izdanje.

Za šetnju oblačnim Splitom u društvu kćerkice, nekadašnje dobro poznato tv lice, odabralo je plave tajice koje su istaknule figuru, zelenu hoodicu, a svu pažnju slučajnih prolaznika ukrale su šarolike tenisice. Riječ je o dizajnerskom komadu od otprilike 2500 kuna, a potpisuje ih cijenjena Stella McCartney.

Tenisice pod nazivom Eclypse Rainbow Sneaker osvojile su Nikolinu na prvu, a ona ih je odlučila uklopiti uz jednako razigran ostatak stajlinga.