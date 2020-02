Nikolina Pišek Ristović pokazala kako izgleda bez šminke i otkrila da se liječi od neugodne bolesti

Nikolina Pišek Ristović podijelila je s pratiteljima fotografiju na kojoj pozira u pidžami, s velikim plišanim medom i bez kapi šminke. Iako na fotografiji izgleda sjajno, u opisu je objasnila da se baš tako i ne osjeća jer je bolesna.

No, Nikolinin život trenutno nije toliko bajkovit jer se liječi od upale pluća. Kako je objasnila u tekstu uz fotografiju: 'Kada godinama jamraš protiv Valentinova, onda je red da te nešto za Valentinovo i strefi. Ok, ne za samo Valentinovo, ova priča traje malo duže... Jer sama činjenica da se možeš fotkati znači: a) da ti je dosadno; b) da imaš dovoljno snage da se fotkaš; c) da prizdravljaš od upale pluća. Da, prigodna Valentinovska upala pluća. Tako da boju ljubavi mogu reflektirati i iznutra. Mhhhhmmm.'