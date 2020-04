Nakon što je odradio trening s biciklom, odvozivši, kako se pohvalio, rutu od 72 kilometara po Istri, nogometaš ruske Lokomotive i nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka osvježenje je potražio na obližnjoj plaži. U more je hrabro ušetao do polovice bedara, no čini se da je nekih 15 stupnjeva, kolika je trenutna temperatura mora, spriječila ga da uđe i dublje

Vedran Ćorluka i dalje se nalazi u Hrvatskoj, točnije u Rapcu, zajedno sa suprugom, pjevačicom Frankom Batelić i njihovim sinom Viktorom, koji će kroz nekoliko dana navršiti četiri mjeseca.

Kako bi ostao u formi i dalje, kada je zbog aktualne pandemije koronavirusa, prisilno udaljen od nogometnih terena, Ćorluka je odlučio biciklirati po Istri, a ovoga puta odvozio je rutu od 72 kilometara, kako se i pohvalio na svojem Instagram Storyju.

Nakon odvožene rute na jednoj od, još uvijek praznih plaža, pridružila mu se i Franka, ali i njihov ljubimac Oski, koji je s posebnom pozornošću pratio svaki Ćorlukin korak.