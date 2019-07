Ni 20 godina od tragične pogibije 'američkog princa', jedinog nasljednika neprežaljenog predsjednika, detalji iz njegova života ne prestaju intrigirati javnost

Imao je možda sve u životu, a zapravo nije imao ništa. Poznato prezime, ali i poprilično nasljedstvo na kraju su mu donijeli samo lošu sreću, a iako je od njegove smrti prošlo 20 godina, javnost još uvijek sa zanimanjem sluša sve nove detalje o životu, ali i pogibiji Johna F. Kennedyja Jr. i njegove supruge Carolyn

'Proveo je cijeli svoj život pokušavajući shvatiti tko je i što želi raditi, a do saznanja je napokon došao pred sam kraj. Ono što je shvatio to je da mu politika teče venama i uvjeren sam da je bio spreman odazvati se svom životnom pozivu', rekao je to Steven M. Gillon , koji je napisao najnoviju biografiju tragično preminulog Johna F. Kennedyja Jr. , pod nazivom 'America's Reluctant Prince'.

Gotovo dva mjeseca prije nesreće ljubitelj adrenalina John F. Kennedy Jr. ozlijedio je gležanj na paraglidingu. Ozljedu je vukao sve do posljednjeg dana, no to ga nije spriječilo da sjedne za upravljač malenog aviona koji je kupio tri mjeseca ranije i koji je zapravo te večeri prvi put vozio sam, bez instruktora.

Iako je vikendima s instruktorom Jayem Biedermanom letio do Massachusettsa, ovoga puta on je bio zauzet, a John je odlučio ne uzimati dodatnog pilota, očito uvjeren da sam može upravljati avionom tipa Piper Saratoga. Carolyn Kennedy na sve je načine pokušala izbjeći let do Martha's Vineyarda, na kojem se održavalo vjenčanje njegove sestrične Rory Kennedy, a većinu popodneva provela je na pedikuri, tražeći od kozmetičarke da joj iznova nanosi novi lak jer nikako nije uspjela pogoditi nijansu koju je željela. Cijelo vrijeme dok je boravila na tretmanu Kennedy je nazivao svoju suprugu, no ona se nije javljala, sve do pred kraj, kada je napokon pristala da po nju stigne vozač i odveze je do aerodroma.