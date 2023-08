Nevjerojatan hobi Davida Beckhama koji mu je pomogao u ključnim danima

Vratar Ben Foster s kojim je Beckham dijelio englesku klupu otkrio je nevjerojatan hobi svoga kapetana.

'Donosio je Lego setove u Englesku. Otišao bi u svoju sobu i cijelu noć samo slagao Lego kocke', rekao je Foster u Fozcast podcastu otkrivši publici kako se zabavlja najbolji engleski nogometaš svih vremena.

David Beckham je bio budan cijelu noć igrajući se Lego kockicama, a to bi mu pomoglo da glavu rastereti od nogometnih strategija te da se opusti prije i nakon napornih utakmica.

'Volim Lego, također, znate, jer me opušta. Imam 47 godina i sjedim tamo, sam zapravo do 2, 3, 4 ujutro radeći Lego jer me zapravo to opušta', otkrio je nedavno i sam Beckham istaknuvši koliko voli kreativnu stranu koju u njemu bude popularne kocke.

Osim toga, poznati umirovljeni nogometaš voli i kuhati te ga kuhinja inspirira: 'Volim kuhati za svoje roditelje, volim kuhati za svoje prijatelje i mislim da je to očito proizašlo iz mog odgoja', rekao je jednom prilikom David požalivši se da Victoria rijetko kad proba neko njegovo jelo jer pazi na liniju.