Nekad je pjevala o šumici koja se sva trese, a sad joj srce puca zbog jedne koju proždire vatra

Pjevačica Ivana Banfić proslavila se pjesmom 'Šumica', no dok su devedesetih svi veselo skakutali uz zaraznu melodiju šumice koja se sva trese i u kojoj se ljube svi od reda, njeno srce ovih je dana slomila jedna druga šuma u kojoj je prije dvije godine pronašla Put sreće

Ivana se nedavno sa suprugom Krunom Ladišićem preselila u Staru Drenčinu kraj Siska, gdje on ima djedovinu. Svoj mir pronašla je u kući koju su izgradili od potpuno prirodnih materijala. Uz poljoprivredu i uređenje nove kuće, Ivana radi i detox radionice.

U jednom intervjuu za bosanskohercegovački časopis Azra, Ivana je govorila o tome što ju je navelo na put u Amazonu.

'Jednog dana u Zagrebu, za vrijeme vožnje. Imala sam tri sastanka; gužva, smog, ljudi trube, nervoza i mene je nešto steglo u srcu i duši. Pitala sam se koji je smisao da ljudi idu kao muhe s točke A do točke B, C, ne borave u prirodi, osim možda vikendom. Poželjela sam osjetiti prirodu. Poslije sam išla po šumicama, meditirala, čak sam prije dvije godine bila i u Amazone. Išla sam u srce Amazone i živjela u Shipibo plemenu. S njima sam provela dva tjedna, želeći iskusiti kako je živjeti i biti prirodan čovjek, jer smo to svi koji živimo u gradu zaboravili. Bilo je zahtjevno, ali tamo sam naučila da sam dio te prirode, osjetila sam mir i komunikaciju s biljkama, gledala sam drveće i vidjela da su to živa bića, samo drugačijeg oblika. Sprijateljila sam se s prirodom', izjavila je Ivana.

'Ostaju mi sjećanja i molitve za osvještavanje onih koji su nesvjesni da se probude', zaključuje svoju objavu na Instagramu Ivana, nekad poznata kao I Bee.