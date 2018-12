Ivana Banfić mami poglede u badiću

View this post on Instagram

Napokon stigli u Indiju. Nakon što smo ostali na aerodromu u Dubai-u 2 noći. Jer smo zakasnili na let za Mumbai pa su nam dali hotel na aerodromu. Tako da smo Badnjak i Božić dočekali na aerodromu. Goa je pravo iznenađenje. Prekrasno je i puno se promijenilo od 2008. kada sam bila prvi put na Goi. Goa je postala top turistička destinacija. Restoran do restorana. Hrana je izvrsna. Što je najvažnije full je uredno i čisto. Što nije bio slučaj prije 10 g. Možete naručiti čak i biftek što nije prije bio slučaj. S obzirom da je krava sveta životinja. U Goi su većinom krščani. Da ukratko podjelim s vama prvi dojam. Biti će još pisanja i fotki. Stvarno se ima što za vidjeti i uživati. #Goa#India#indiapictures#traveling#IBee