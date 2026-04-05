Ne, nije vam se učinilo, filmovi su sve dulji: Oni kraći od 90 minuta gotovo su nestali

Nije stvar subjektivnog dojma: filmovi u širokoj kino-distribuciji posljednjih su desetljeća osjetno produljili trajanje. Analiza 36.431 kinonaslova pokazuje da su takvi filmovi s prosječnih 106 minuta početkom 2000-ih došli na 114 minuta u 2020-ima

Podatke je objavio istraživač filmske industrije Stephen Follows, analizirajući filmove objavljene u kinima od 1980. do 2025. Njegovi podaci pokazuju i važnu razliku: kada se gledaju svi filmovi u kino distribuciji, prosječna duljina desetljećima se zadržava oko 100 do 103 minute, pa je rast najuočljiviji upravo kod velikih naslova sa širokim izlaskom u stotinama ili tisućama dvorana u Sjevernoj Americi. U 2024. prosječan film, gledano globalno, trajao je 103,6 minute.

Dvosatni film više nije iznimka U 1980-ima je oko 14 posto filmova sa širokim izlaskom trajalo dulje od dva sata, a u 2020-ima taj je udio narastao na 32 posto. U istom razdoblju filmovi kraći od 90 minuta gotovo su nestali iz glavne kino ponude: s oko 13 posto pali su na 7 posto. Follows zato zaključuje da 'film dulji od dva sata više nije neuobičajen'. Dodaje i da je danas raspon od 105 do 119 minuta postao najčešći format za filmove u širokoj distribuciji. Drugim riječima, ono što se nekad doživljavalo kao produženi blockbuster, danas je sve bliže novom standardu.

Akcija, franšize i veliki budžeti vuku prosjek prema gore Najveći rast bilježe akcijski filmovi. Prema Followsovoj analizi, prosječan akcijski naslov u širokoj distribuciji trajao je 103 minute u 1980-ima, a u 2020-ima 128 minuta, dakle čak 25 minuta dulje. Franšizni filmovi također su se osjetno produžili: u 2020-ima prosječno traju 121 minutu, dok su samostalni filmovi na 112 minuta. Follows navodi da je budžet još bolji pokazatelj duljine od same pripadnosti franšizi. Filmovi snimljeni za manje od 10 milijuna dolara kroz četiri desetljeća gotovo da nisu mijenjali trajanje, dok oni s budžetom od 100 milijuna dolara ili više danas prosječno traju oko 130 minuta, naspram oko 122 minute u 2000-ima. Kao moguće razloge navodi prelazak na digitalnu projekciju, selidbu kraćih filmova na streaming, želju studija da kino-hit djeluje kao događaj te veću pregovaračku snagu redatelja koji mogu progurati dulje verzije svojih filmova.

