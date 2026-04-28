MODERNO I TOPLO

Nataša Janjić Medančić ima pametno osmišljenu kuhinju s genijalnim rješenjima

28.04.2026 u 14:50

Nataša Janjić Medančić
Nataša Janjić Medančić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Dok u kazalištu trenutačno izaziva prave ovacije moćnom monodramom 'Prima facie', s kojom puni dvorane i diže publiku na noge, doma pokazuje svoju sasvim drugu stranu - onu koja voli miran, funkcionalan prostor u kojem sve ima svoje mjesto. Nova, prozračna kuhinja koju je ponosno pokazala jednako je promišljena kao i njezina uloga odvjetnice Tesse: čiste linije, prirodni tonovi i pametna rješenja čine savršenu pozadinu za glumicu koja jednako suvereno vlada i scenom i svakodnevicom

Put do savršenog rezultata, kako je ranije priznala Nataša Janjić Medančić, nije bio nimalo jednostavan. Na društvenim mrežama je otkrila da je bio 'potpuni kaos i trenutak kad su skoro ostali bez nje' otkrivajući da je proces uređenja bio puno izazovniji nego što izgleda na fotografijama.

Sada ju je glumica ponovo nakratko pokazala i osvojila sve koji su je vidjeli pa je dobila mnoštvo pohvala za ukus i izbor uređenja. Na fotografijama se baš lijepo može vidjeti koliko je kuhinja 'topli minimalizam' - čiste, svijetle plohe bez ručkica, veliki otok koji služi i kao radna i kao zona za okupljanje/druženje, drveni pod i decentni detalji koji je 'omekšavaju'.

Nataša Janjić Medančić - kuhinja Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram

'Dobro došli u moj ured'

Posebno upadaju u oči rasvjeta, podgradni sudoper, mikrovalna pećnica smještena je u šank, izvlačne košare i sustav za odvajanje otpada te ostala sjajna rješenja, ali i dekoracije na otoku, koji prostoru daju osobnost i onaj osjećaj prostora u kojem se usput kuha, čita i pije kava. 'Dobro došli u moj ured. U ovom uredu puno je funkcija, htjela sam prostor koji diše i koji radi za mene. I da, često je kaos, zato sam htjela da prostor oko mene bude miran i prozračan', rekla je glumica.

'Unutrašnjost organizirana tako da sve ima svoje mjesto, ne gledam aparate kad ih ne koristim. Velika ostava s ladicama i dvostrukim vratima je spas', opisala je.

Nataša Janjić Medančić Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Marusic/PIXSELL

