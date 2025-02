Nakon spornog plesa, Serena poručila: 'Na Wimbledonu bi za ovo bila kažnjena'

Show iz 2021.

Godine 2012. Serene Williams se našla u središtu žestoke rasprave zbog izvođenja pokreta sličnih 'Crip Walk' nakon pobjede nad Mariom Sharapovom na Olimpijskim igrama u Londonu, zbog navodne poveznosti plesa s kulturom bandi.

Na konferenciji za novinare u to vrijeme, Williams je upitana žali li što je izvela taj ples jer to 'nije samo ples', naveo je britanski The Guardian. 'Kao prvo. Bio je to samo ples', odgovorila je. 'Nisam znala da se to tako zove. Drugo, zašto me to pitate? Ako ništa drugo, trebali biste mi postavljati pitanja koja će mi podići raspoloženje, a ne iznositi takve stvari... Završila sam s tim pitanjem,' dodala je.