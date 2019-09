Nakon otkrića da je bila žrtva silovanja, kao i da je izgubila dijete, Demi Moore priznala i da je zbog neobične kombinacije zamalo umrla

Memoari, koji će ovih dana stići na police knjižara, kriju mnoga šokantna priznanja slavne holivudske glumice, a detalji, koji uoči izlaska 'cure' u javnost, ostavili su sve bez riječi

Naime, 2012. godine, nakon što je uzela bizarnu kombinaciju droga, Demi Moore je pozlilo. Bio je to kada je izlazila sa svojom kćerkom Rumer Willis, koja je u to doba imala 23 godine, a slavna glumica odlučila je isprobati sve što su u to vrijeme konzumirali mladi s kojima se družila.

Tako je prvo udahnula dušikov oksid, bezbojan plin slatkastog mirisa, koji djeluje opojno, a potom je zapalila džoint sa sintetičkom marihuanom, nazvanom 'Diablo', odnosno 'vrag'. Ta kombinacija dovela je Demi Moore do napadaja, nakon čega je, kako je rekla, doživjela izvantjelesno iskustvo.